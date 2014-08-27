《综述》日本央行料在10月下调GDP预估，但仍维持乐观通胀预估--消息

欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
这将比当前的评估略为乐观，目前的看法是经济正在温和复苏，但加税拖慢一些速度。
这亦将比周二政府报告中所提出的警告要来得乐观。该报告警告称加税对经济的冲击可能拉长。
日本央行总裁黑田东彦本周稍早表示，消费正“重回正常水平”，且他预期7-9月GDP将回升。
**收入有些增加**
日本央行乐观看法的背后原因在于就业和家庭收入情况稳定改善。6月固定薪资较上年同期成长0.2%，为逾两年来首次增加，而夏季奖金成长2%，缓解了部分加税所带来的痛苦。
日本央行希望这类由就业市场紧俏所带动的薪资成长，将支撑家庭支出并鼓励企业调高商品和服务价格。央行官员表示，这进而可以让日本在下个财年达到央行2%的通胀率目标。
但出口没有回升仍是央行多数决策人士的心头之患。他们担心企业若是没有见到弥补内需放缓所需的海外出口增加，经济复苏或许会因此迟滞。
消息人士表示，7月出口为三个月来首次增长，暂时表明海外需求正开始复苏，但恐怕还不足以让日本央行重新评估其出口正在“减弱”的看法。
外界普遍预期日本央行在9月3-4日的利率会议上将维持货币政策不变，并关注本周五公布的一连串指标，包括7月的工业产出和消费者支出数据。(完) (编译 许娜/王颖/戴素萍 审校 龚芳/徐文焰/于春红)
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
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