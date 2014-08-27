《综述》日本央行料在10月下调GDP预估，但仍维持乐观通胀预估--消息

这将比当前的评估略为乐观，目前的看法是经济正在温和复苏，但加税拖慢一些速度。

这亦将比周二政府报告中所提出的警告要来得乐观。该报告警告称加税对经济的冲击可能拉长。

日本央行总裁黑田东彦本周稍早表示，消费正“重回正常水平”，且他预期7-9月GDP将回升。

**收入有些增加**

日本央行乐观看法的背后原因在于就业和家庭收入情况稳定改善。6月固定薪资较上年同期成长0.2%，为逾两年来首次增加，而夏季奖金成长2%，缓解了部分加税所带来的痛苦。

日本央行希望这类由就业市场紧俏所带动的薪资成长，将支撑家庭支出并鼓励企业调高商品和服务价格。央行官员表示，这进而可以让日本在下个财年达到央行2%的通胀率目标。

但出口没有回升仍是央行多数决策人士的心头之患。他们担心企业若是没有见到弥补内需放缓所需的海外出口增加，经济复苏或许会因此迟滞。

消息人士表示，7月出口为三个月来首次增长，暂时表明海外需求正开始复苏，但恐怕还不足以让日本央行重新评估其出口正在“减弱”的看法。