更新版 1-企业并购：汉堡王将以115亿美元收购加拿大Tim Hortons

标题新闻：欧盟执委会正在考虑是否将一大部分衍生品结算业务从伦敦转移至欧盟，但尚未决定--欧盟执委会副主席
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“我认为94加元的价格很慷慨，”Baskin Financial Services总裁David Baskin说，该公司持有18万股Tim Hortons股票。“我们原本的期望是90加元，但现在居然有94加元，我无法想像这样的价格有人会不愿意卖。”
两家公司表示，亿万富翁投资者巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 已承诺以30亿美元优先股权益为该交易提供融资，但不会参与公司管理。
投资公司3G Capital持有汉堡王约70%的股权，因此没必要就这笔交易进行股东投票。并购若完成，3G将持有合并后公司约51%的股权。
**新公司注册地将在加拿大**
投资者和税务专家称，汉堡王将把公司注册地迁至其最大的市场加拿大，是为了避免其海外获利交两次税，而如果注册地在美国，汉堡王很可能就会遇到这种情况。
该交易需符合惯例成交条件，包括获得Tim Hortons股东，以及加拿大和美国某些监管机构的批准。
美国政界人士对汉堡王进行这笔税负倒置交易已提出过批评。一些人则担心该交易将引发加拿大国内对自己的标志性咖啡连锁店所有权再度落入外国人手中的抵触情绪。
然而汉堡王强调迈阿密仍将是其全球总部所在地，而安大略省奥克维尔也将继续是Tim Hortons的全球总部所在地。(完) (编译 白云; 审校 王兴亚/戴素萍)
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路透5月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，美银美林正在 邀请银行在优先层面参与280亿港元(36亿美元)的定期贷款，支持中国鞋 履零售商--百丽国际 的私有化。 贷款将包括215亿港元的五年期A部分，以及65亿港元的三个月期B部 分。 A部分贷款利率与杠杆率挂钩：如果杠杆率高于2.75倍，则利率是香 港银行同业拆息(Hibor)加码315个基点；如果杠杆率为2.26–2.75倍，则 加码282.5个基点；如果杠杆率为2.25倍或者更低，则加码250个基点。B 部分贷款利率为Hibor加码150个基点。 上周，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有 化该公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿 美元。 百丽国际公告称，鞋类业务遭遇了“前所未有的挑战”，尤其是电商 平台和购物中心在公司主要的销售渠道百货商场构成竞争。 百丽国际公告称，基础转型对提升公司竞争力及巩固其于中国女士鞋 类市场的长远领导地位方面诚属必要。因转型将不乏风险
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。