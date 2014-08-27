更新版 1-企业并购：汉堡王将以115亿美元收购加拿大Tim Hortons

“我认为94加元的价格很慷慨，”Baskin Financial Services总裁David Baskin说，该公司持有18万股Tim Hortons股票。“我们原本的期望是90加元，但现在居然有94加元，我无法想像这样的价格有人会不愿意卖。”

两家公司表示，亿万富翁投资者巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 已承诺以30亿美元优先股权益为该交易提供融资，但不会参与公司管理。

投资公司3G Capital持有汉堡王约70%的股权，因此没必要就这笔交易进行股东投票。并购若完成，3G将持有合并后公司约51%的股权。

**新公司注册地将在加拿大**

投资者和税务专家称，汉堡王将把公司注册地迁至其最大的市场加拿大，是为了避免其海外获利交两次税，而如果注册地在美国，汉堡王很可能就会遇到这种情况。

该交易需符合惯例成交条件，包括获得Tim Hortons股东，以及加拿大和美国某些监管机构的批准。

美国政界人士对汉堡王进行这笔税负倒置交易已提出过批评。一些人则担心该交易将引发加拿大国内对自己的标志性咖啡连锁店所有权再度落入外国人手中的抵触情绪。

然而汉堡王强调迈阿密仍将是其全球总部所在地，而安大略省奥克维尔也将继续是Tim Hortons的全球总部所在地。(完) (编译 白云; 审校 王兴亚/戴素萍)