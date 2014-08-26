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亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 07:59 BJT

《独家新闻》高通可能面临欧盟的反垄断调查--消息人士

* 若被判定确实有违规定，高通可能面临最高达25亿美元罚金

* 英特尔被判违反垄断规定挨罚后，对高通的调查似加快进行--消息

路透布鲁塞尔8月26日 - 三位熟知内情消息人士周二说，全球最大移动晶片(芯片)制造商--高通 可能遭到欧盟进行反垄断调查，该案系与高通对手英伟达(Nvidia) 旗下企业四年前的指控有关。

欧盟的调查时间点对高通而言颇为尴尬，高通现正努力解决中国发改委对其定价做法涉嫌垄断的调查案。如果欧盟判定高通确实违反欧盟规定的话，高通可能面临最高达25亿美元的罚金。

“执委会可能在夏季之后立案调查，”一位消息人士说。由于事涉敏感，这位人士不愿具名。

英国手机晶片制造商Icera在2010年6月向欧盟提告，指控高通有反竞争的行为。Icera在2011年被英伟达收购。

该案细节从未对外公布。但根据另一位熟知内情人士说，Icera指控高通利用与专利有关的奖励，以及对晶片组的排他性定价，使得客户不愿和Icera往来。
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