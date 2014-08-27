《独家新闻》高通可能面临欧盟的反垄断调查--消息人士

日本个股：索尼预计截至2018年3月财年营业利润将增长73.2%
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
到目前为止，这一议题在欧盟执委会日程中的重要性似乎有所下降，最近一次要求高通提供有关信息的要求还是在去年7月发出的。
不过一名消息人士称，欧洲第二高等法院6月以滥用市场优势为由，对美国晶片大厂英特尔 课以11亿欧元创纪录罚款后，监管机构决定加快高通案的审理。
对于欧盟反垄断机构来说，展开调查前先耗费数年时间立案是很常见的。
欧盟执委会反垄断政策发言人Antoine Colombani不愿置评，高通亦未发表评论。若企业被认定违反了欧盟反垄断规定，最高可能被课以相当于该企业全球营收10%的罚款。
Nabarro的反垄断律师Rachel Bickler称，由于欧盟国家的科技企业希望通过开发创新产品来提升自身的竞争力，此类案件对于欧盟而言有着特殊的意义。
“目前与专利相关的问题很受关注。我估计执委会未来仍会非常重视与技术及技术取得有关的案件。”
欧盟反垄断当局在2010年放弃了针对高通已进行四年的调查，因此前瑞典移动通信设备厂商爱立信(易利信,Ericsson) 及美国晶片业者德州仪器(德仪/Texas Instruments) 撤销了对高通的投诉。
而韩国公正交易委员会在2009年对高通处以2,730亿韩元(2.686亿美元)罚金，因该公司滥用在码分多址(CDMA)调制解调器晶片市场主导地位，这是该机构有史以来针对一家公司开出的最大罚单。当时CDMA调制解调器用于三星电子 和LG电子 生产的手机。(完)
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
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