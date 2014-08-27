美国个股：苹果计划在2015年推出12.9英寸iPad--彭博

路透旧金山8月26日 - 彭博周二引述知情人士报导，苹果 准备在2015年推出较大萤幕(屏幕)的12.9英寸iPad，将于明年第一季开始生产。

苹果苦于其10英寸和7.9英寸平板电脑销售下滑，因为iPad用户的更新频率不及预期，而且三星 等竞争对手的大萤幕智能手机也在抢占市场。

彭博引述消息人士说，这一年多以来，苹果一直与供应商合作研究更大尺寸的触控萤幕。

外界预料苹果下月将推出4英寸iPhone手机的加大版，不过公司尚未公布计划。