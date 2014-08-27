美国个股：苹果计划在2015年推出12.9英寸iPad--彭博

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透旧金山8月26日 - 彭博周二引述知情人士报导，苹果 准备在2015年推出较大萤幕(屏幕)的12.9英寸iPad，将于明年第一季开始生产。
苹果苦于其10英寸和7.9英寸平板电脑销售下滑，因为iPad用户的更新频率不及预期，而且三星 等竞争对手的大萤幕智能手机也在抢占市场。
彭博引述消息人士说，这一年多以来，苹果一直与供应商合作研究更大尺寸的触控萤幕。
外界预料苹果下月将推出4英寸iPhone手机的加大版，不过公司尚未公布计划。
目前尚未能取得苹果对此报导置评。(完)
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五微幅收低，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势结束，日经指数创下12月初以来最大单周涨幅。
路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510