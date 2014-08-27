金砖国家：8月26日股汇市收盘纵览

路透8月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月26日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周二收高0.23%，报1,087.77点。

中国股市：沪综指收低1%创近三周最大单日跌幅，中小盘个股领跌

香港股市：恒指收低，石油板块涨势难抵权重股拖累

中国汇市：人民币兑美元即期收升，交投谨慎维持区间振荡

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拉美股市：巴西指标股指Bovespa 周二短暂触及逾一年半最高位，因外界越加预测现任总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)将在10月连任竞选中失利，不过尾市大盘微幅下跌，受累于投资者锁定获利。该指数最终收高0.14%，至59,821.45点。MSCI明晟拉美股指 在九个交易日内上涨第八天，上升0.24%，报3,569.36点。

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元在连跌四日后反弹，因预计总统无法连任

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南非股市：连续第二个交易日小涨，该国避免陷入经济衰退的消息令市场大舒了一口气。指标Top-40绩优股指数 收高0.6%，报46,478点；综合指数 亦升0.6%，至51,729点。

南非汇市：兰特兑美元小涨，数据显示南非第二季经济成长

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印度股市：NSE指数连续第二个交易日微跌，包括Jindal Steel and Power在内的企业持续下跌，银行类股因外界担心他们的贷款敞口而下挫。NSE指数 收低0.02%，或1.55点，报7,904.75点；指标BSE指数<.BSESN]涨0.02%，或5.79点，报26,442.81点。

印度汇市：印度卢比上扬，追随亚洲其他货币涨势，但该国最高法院裁决1993年以来批准的煤炭区域为非法，市场担心会对经济产生影响，卢比进一步涨势受到抑制。印度卢比兑美元 收报60.4335/4450，上日收报60.4650/4750。

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俄罗斯股市：指标股指 跌0.63%，报1,259.470点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.29%，报685.46点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下滑0.02%，报36.1005卢布；卢布兑欧元 涨0.09%，至47.5880卢布。(完)