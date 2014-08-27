香港个股：华润电力称总裁王玉军被江苏省检察机关立案调查

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透香港8月27日 - 中国主要发电商--华润电力 宣布，公司总裁兼执行董事王玉军被江苏省有关检察机关立案调查，其总裁之职责已暂停，并由公司主席周俊卿兼任。
公司的声明称，王玉军仍继续担任执行董事职位，董事会认为该事件不会对公司正常业务运作带来重大负面影响。
据华润电力年报，现年48岁的王玉军于2006年3月至2010年5月任江苏镇江发电有限公司总经理。在此以前，他曾在华润旗下徐州、湖南、登封等电厂工作。
今年4月，中央纪委监察部公布华润集团前董事长宋林此前因涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。5月中，曾任华润电力主席兼首席执行官、华润集团副董事长兼副总经理等职务的香港中旅集团副董事长兼总经理王帅廷亦因涉嫌在华润集团工作期间严重违纪违法，正接受组织调查。
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五微幅收低，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势结束，日经指数创下12月初以来最大单周涨幅。
路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510