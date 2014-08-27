全球贸易：美国准备对墨西哥进口的糖加征最高为17%的关税

中美关系：美国减税是在挑起税务战，使国际税收秩序陷入混乱--人民日报
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
根据美国保守派智库传统基金会(Heritage Foundation)的数据，美国总共220万家农场，只有不到4,700家种植甘蔗和甜菜。
但该基金会称，这些农场在作物行业活动捐款中的比例达到三分之一，对作物行业游说支出的贡献为40%。
周二的裁决标志着代表美国糖农和加工商的美国糖业联盟(ASA)取得了胜利。自从甜料在六年前被纳入北美自由贸易协定(NAFTA)后，ASA一直要求终结美国与墨西哥之间的自由贸易。
ASA周二表示，预计最终的反补贴税比初步决定的税率还要高。
一名发言人表示，“这一裁决证实了我们的申诉：墨西哥政府为本国糖业提供补贴，而来自墨西哥的大量糖进口使美国产糖企业和工人受到伤害。”
但一家美国糖进口企业认为，这一关税会造成“毁灭性”影响，并警告美国国内糖价可能会随着新关税的生效而大涨。
美国糖价已经高于全球市场水平，因一项政府补贴计划设定了最低糖价。
根据这一裁决，来自墨西哥国有糖厂的进口糖将被征收17.01%的关税，针对民间企业Grupo Azucarero Mexico旗下糖厂的税率为2.99%，对所有其他糖厂的税率为14.87%。
墨西哥糖业组织主管Juan Cortina表示，为使美国同意暂缓征收反补贴税，国内糖业准备限制出口，条件是每个周期的出口限额不少于100万吨。
该组织相信，两国可能会在10月份美国就该案反倾销部分作出裁定之前达成协议。反倾销裁决可能会导致更高关税。美国产糖企业宣称，墨西哥的糖售价比合理价值低45%甚至更多。
美国国际贸易委员会(ITC)也展开了另外一项调查，以判断墨西哥的糖进口是否伤害了国内种植户。最终裁决将于明年2月公布。(完) (编译 郑茵/王颖；审校 徐文焰)
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