全球贸易：美国准备对墨西哥进口的糖加征最高为17%的关税

根据美国保守派智库传统基金会(Heritage Foundation)的数据，美国总共220万家农场，只有不到4,700家种植甘蔗和甜菜。

但该基金会称，这些农场在作物行业活动捐款中的比例达到三分之一，对作物行业游说支出的贡献为40%。

周二的裁决标志着代表美国糖农和加工商的美国糖业联盟(ASA)取得了胜利。自从甜料在六年前被纳入北美自由贸易协定(NAFTA)后，ASA一直要求终结美国与墨西哥之间的自由贸易。

ASA周二表示，预计最终的反补贴税比初步决定的税率还要高。

一名发言人表示，“这一裁决证实了我们的申诉：墨西哥政府为本国糖业提供补贴，而来自墨西哥的大量糖进口使美国产糖企业和工人受到伤害。”

但一家美国糖进口企业认为，这一关税会造成“毁灭性”影响，并警告美国国内糖价可能会随着新关税的生效而大涨。

美国糖价已经高于全球市场水平，因一项政府补贴计划设定了最低糖价。

根据这一裁决，来自墨西哥国有糖厂的进口糖将被征收17.01%的关税，针对民间企业Grupo Azucarero Mexico旗下糖厂的税率为2.99%，对所有其他糖厂的税率为14.87%。

墨西哥糖业组织主管Juan Cortina表示，为使美国同意暂缓征收反补贴税，国内糖业准备限制出口，条件是每个周期的出口限额不少于100万吨。

该组织相信，两国可能会在10月份美国就该案反倾销部分作出裁定之前达成协议。反倾销裁决可能会导致更高关税。美国产糖企业宣称，墨西哥的糖售价比合理价值低45%甚至更多。