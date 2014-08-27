版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 10:45 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--8月27日

新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 　 8/28 沪　　亚邦股份　732188　 *7,200 *20.49 *22.75 华泰联合 9/2

8/28 沪 福 斯 特 732806 *6,000 *27.18 *22.28 广发证券 9/2

8/28 深 好 利 来 002729 　　 *1,668 *11.90 *19.29 国金证券 9/2

8/28 深 中来股份 300393 *2,988 *16.42 *20.95 齐鲁证券 9/2

8/28 深 菲 利 华 300395 *1,620 *19.13 *18.94 中银国际 9/2

8/28 深 天和防务 300397 *3,000 *24.05 *20.73 中信证券 9/2

8/29 深 腾信股份 300392 不超过1,600 -- -- 招商证券 9/3

8/29 深 迪瑞医疗 300396 不超过1,534 -- -- 国信证券 9/3

9/1 沪 重庆燃气 730917 15,600 -- -- 申银万国 9/4

9/18 沪 华懋科技 732306 *3,500 *12.08 *19.24 国金证券 9/23

9/18 沪 节能风电 780016 17,778 *2.17 *22.06 中德证券 9/23

------------------------------------------------------------------------------------

暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

-----------------------------------------------------------------------------------

新股上市:

-----------------------------------------------------------------------------------

上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

　

注: 1.本表包括新股发行及上市。

2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐