《中国已公布新股发行上市日程表》--8月27日

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 8/28 沪 亚邦股份 732188 *7,200 *20.49 *22.75 华泰联合 9/2
8/28 沪 福 斯 特 732806 *6,000 *27.18 *22.28 广发证券 9/2
8/28 深 好 利 来 002729 *1,668 *11.90 *19.29 国金证券 9/2
8/28 深 中来股份 300393 *2,988 *16.42 *20.95 齐鲁证券 9/2
8/28 深 菲 利 华 300395 *1,620 *19.13 *18.94 中银国际 9/2
8/28 深 天和防务 300397 *3,000 *24.05 *20.73 中信证券 9/2
8/29 深 腾信股份 300392 不超过1,600 -- -- 招商证券 9/3
8/29 深 迪瑞医疗 300396 不超过1,534 -- -- 国信证券 9/3
9/1 沪 重庆燃气 730917 15,600 -- -- 申银万国 9/4
9/18 沪 华懋科技 732306 *3,500 *12.08 *19.24 国金证券 9/23
9/18 沪 节能风电 780016 17,778 *2.17 *22.06 中德证券 9/23
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510