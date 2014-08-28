《中国债券市场每日交易备忘》--8月28日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部600亿元人民币三个月期国库现金定存上午9:00-9:30招标 平安银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 平安银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7500% 平安银行5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 万达集团股份4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，建行主承 润华集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 江苏方洋集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承 东方证券25亿元84天短融招标(主体评级AAA)，浦发银行主承 亚厦控股5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中行主承 兴发集团 5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，工行和招行主承 舟山交通投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，平安银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 阜宁县城市投资发展12亿元七年期固息债1480450，票面利率7.19% 慈溪市建设投资集团12亿元七年期固息债1480452，票面利率6.18% 山东宏桥新型材料公司11亿元七年期投资人选择权(3+4)固息债1480468，票面利率7.45% 安徽省高速公路控股集团10亿元九个月期超短融011471003，票面利率4.95% 东方园林 5亿元一年期短融041469044，票面利率6.5% 齐鲁证券12亿元三个月期短融071422009，票面利率4.8% 福建中旅集团2亿元一年期短融041464056，票面利率5.9% 九州通 6亿元一年期短融041459054，票面利率5.58% 宁波开发投资集团1亿元一年期短融041470003，票面利率5.2% 唐山曹妃甸实业港务3亿元一年期短融041459055，票面利率5.48% 国家开发投资公司40亿元五年期中票101456060，票面利率5.2% 云南省能源投资集团10亿元五年期中票101456059，票面利率6.0% 红狮控股集团5亿元三年期中票101452019，票面利率7.8% 江苏新海连发展集团4.5亿元五年期中票101463012，票面利率7.2% 北京市顺义区国资经营管理中心9亿元五年期中票101451017，票面利率5.9% 北京市顺义区国资经营管理中心5亿元五年期中票101451035，票面利率5.9% ============================================================================ 三、缴款： 重庆空港新城13亿元七年期固息债1480458，票面利率6.84% 玉溪市开发投资公司19亿元七年期固息债1480455，票面利率6.58% 东兴证券10亿元三个月期短融1490165，票面利率4.75% 大唐发电 30亿元九个月期超短融 中国五矿股份20亿元九个月期超短融 西安旅游集团1亿元一年期短融 河北华德钢板2亿元三个月期短融 武汉国裕物流产业集团4亿元一年期短融 德力西集团5亿元一年期短融 新疆广汇实业投资(集团)15亿元一年期短融 华立集团股份8亿元三年期中票 国家核电技术有限公司20亿元五年期中票 山东京博控股股份5亿元三年期中票 山东胜通集团股份公司8亿元三年期中票 江阴市公有资产经营6亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 农业发展银行100亿元一年期固息债130418到期兑付，票面利率4.4% 康美药业 10亿元一年期短融041351036到期兑付，票面利率5.5% 中国华能集团40亿元一年期短融041353057到期兑付，票面利率4.8% 獐子岛 4亿元一年期短融041358056到期兑付，票面利率7% 江南化工 4.5亿元一年期短融041360050到期兑付，票面利率6.77% 岚桥集团3亿元一年期短融041371007到期兑付，票面利率7.3% 浦发银行 10亿元三个月期同业存单111409009到期兑付，参考收益率4.6797% 兴业银行 10亿元三个月期同业存单111410012到期兑付，参考收益率4.6002% 05国债01 050001付息 07东莞01 072001付息 08国债02 080002付息 08合肥建投债 088028付息 09株城投债 0980128付息 12中山交通债 1280254付息 12三花MTN1 1282305付息 12都兴市MTN2 1282306付息 13新华都MTN001 101360005付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强周三主持常务会议称，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平 衡发展。 --中国央行周三称对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元人民币，并对符合条件机构实施利率优惠，以引 导农村金融机构扩大涉农信贷投放。 今日公布1-7月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽/吴芳；审校 丁淑琴/边竞)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申