版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 28日 星期四 09:11 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
   ============================================================================                    
                 
   一、新债发行：  

   中国财政部600亿元人民币三个月期国库现金定存上午9:00-9:30招标
   平安银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000%
   平安银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7500%
   平安银行5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000%
   万达集团股份4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，建行主承
   润华集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承
   江苏方洋集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承
   东方证券25亿元84天短融招标(主体评级AAA)，浦发银行主承           
   亚厦控股5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中行主承           
   兴发集团 5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，工行和招行主承           
   舟山交通投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，平安银行主承           
   ============================================================================  
   二、新债上市：
    
   阜宁县城市投资发展12亿元七年期固息债1480450，票面利率7.19% 
   慈溪市建设投资集团12亿元七年期固息债1480452，票面利率6.18%
   山东宏桥新型材料公司11亿元七年期投资人选择权(3+4)固息债1480468，票面利率7.45% 
   安徽省高速公路控股集团10亿元九个月期超短融011471003，票面利率4.95%
   东方园林 5亿元一年期短融041469044，票面利率6.5%
   齐鲁证券12亿元三个月期短融071422009，票面利率4.8%
   福建中旅集团2亿元一年期短融041464056，票面利率5.9%
   九州通 6亿元一年期短融041459054，票面利率5.58% 
   宁波开发投资集团1亿元一年期短融041470003，票面利率5.2% 
   唐山曹妃甸实业港务3亿元一年期短融041459055，票面利率5.48%
   国家开发投资公司40亿元五年期中票101456060，票面利率5.2%
   云南省能源投资集团10亿元五年期中票101456059，票面利率6.0%
   红狮控股集团5亿元三年期中票101452019，票面利率7.8%
   江苏新海连发展集团4.5亿元五年期中票101463012，票面利率7.2%
   北京市顺义区国资经营管理中心9亿元五年期中票101451017，票面利率5.9%
   北京市顺义区国资经营管理中心5亿元五年期中票101451035，票面利率5.9%     
   ============================================================================                    
                 
   三、缴款：    

   重庆空港新城13亿元七年期固息债1480458，票面利率6.84% 
   玉溪市开发投资公司19亿元七年期固息债1480455，票面利率6.58%
   东兴证券10亿元三个月期短融1490165，票面利率4.75%
   大唐发电  30亿元九个月期超短融
   中国五矿股份20亿元九个月期超短融    
   西安旅游集团1亿元一年期短融
   河北华德钢板2亿元三个月期短融   
   武汉国裕物流产业集团4亿元一年期短融
   德力西集团5亿元一年期短融    
   新疆广汇实业投资(集团)15亿元一年期短融    
   华立集团股份8亿元三年期中票    
   国家核电技术有限公司20亿元五年期中票
   山东京博控股股份5亿元三年期中票
   山东胜通集团股份公司8亿元三年期中票
   江阴市公有资产经营6亿元三年期中票
   ============================================================================       
   四、还本付息：            

   农业发展银行100亿元一年期固息债130418到期兑付，票面利率4.4%
   康美药业 10亿元一年期短融041351036到期兑付，票面利率5.5%
   中国华能集团40亿元一年期短融041353057到期兑付，票面利率4.8%
   獐子岛 4亿元一年期短融041358056到期兑付，票面利率7%
   江南化工 4.5亿元一年期短融041360050到期兑付，票面利率6.77%
   岚桥集团3亿元一年期短融041371007到期兑付，票面利率7.3%
   浦发银行 10亿元三个月期同业存单111409009到期兑付，参考收益率4.6797%
   兴业银行 10亿元三个月期同业存单111410012到期兑付，参考收益率4.6002%  
   05国债01 050001付息
   07东莞01 072001付息
   08国债02 080002付息
   08合肥建投债 088028付息
   09株城投债 0980128付息
   12中山交通债 1280254付息
   12三花MTN1 1282305付息
   12都兴市MTN2 1282306付息
   13新华都MTN001 101360005付息
  ============================================================================                     
                
   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
   --中国国务院总理李克强周三主持常务会议称，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平
衡发展。 
   --中国央行周三称对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元人民币，并对符合条件机构实施利率优惠，以引
导农村金融机构扩大涉农信贷投放。 
    
    今日公布1-7月规模以上工业企业利润      
                              
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽/吴芳；审校 丁淑琴/边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐