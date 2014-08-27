《中国报摘》--中国证券报8月27日

日本个股：索尼预计截至2018年3月财年营业利润将增长73.2%
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
* 头版头条:
--中国国务院近日印发《全国对口支援三峡库区合作规划（2014－2020年）》，部署进一步创新对口支援工作机制，加强对口支援合作，做好新时期全国对口支援三峡库区工作。
* 其他:
--深圳前海管理局26日在香港举办金融创新政策宣讲推介会。深圳金融办副主任肖志家在会上透露，目前正在研究联通深圳证券交易所和香港联交所的“深港通”。
--为进一步加快西藏地区沿边开放，未来有望打造环喜马拉雅经济合作带。该经济合作带以樟木、吉隆、普兰口岸为窗口，以拉萨、日喀则等城市为腹地支撑，面向尼泊尔、印度、不丹，发展边境贸易、国际旅游、藏药产业以及特色农牧业、文化产业等。
--保监会26日公布，截至7月底，保险资金运用余额达85，216.46亿元人民币，其中银行存款23，902.81亿元，占比28.05%；债券35，563.34亿元，占比41.73%；股票和证券投资基金8，479.48亿元，占比9.95%。
--从知情人士处获悉，国家层面的海运发展指导意见有望近期公布。
--新华保险 上半年实现归属于母公司股东的净利润37.48亿元，同比增长71.4%。截至报告期末，公司总资产达6120.04亿元，同比增长8.2%；归属于母公司股东的每股净资产13.88元/股，同比增长10.2%。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永；审校 黄凯)
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。