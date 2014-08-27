《全球主要国家债券发行预告》--8月27日-9月3日

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 8/27 美国 发售五年期公债 8/27 意大利 标售国库券 8/27 美国 发售两年期浮动利率公债 8/27 英国 标售2040年到期指数关联公债 8/28 美国 发售七年期公债 8/28 0120 日本 标售三个月期贴现国库券 8/28 意大利 标售中长期债券 8/28 0130 日本 标售两年期公债 9/1 1350 法国 标售国库券(BTF) 9/2 日本 标售10年期公债 9/3 德国 50亿欧元 标售五年期联邦债券 9/3 日本 标售三个月期贴现国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五微幅收低，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势结束，日经指数创下12月初以来最大单周涨幅。
路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510