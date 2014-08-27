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亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 08:21 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月27日-9月3日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期  时间    国家     规模       发行细节
 8/27          美国                发售五年期公债
 8/27          意大利              标售国库券
 8/27          美国                发售两年期浮动利率公债
 8/27          英国                标售2040年到期指数关联公债
 8/28          美国                发售七年期公债
 8/28  0120    日本                标售三个月期贴现国库券
 8/28          意大利              标售中长期债券
 8/28  0130    日本                标售两年期公债
 9/1   1350    法国                标售国库券(BTF)
 9/2           日本                标售10年期公债
                                   
 9/3           德国     50亿欧元   标售五年期联邦债券
 9/3           日本                标售三个月期贴现国库券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
    (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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