《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月27日

日本个股：索尼预计截至2018年3月财年营业利润将增长73.2%
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
路透香港8月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较. (1美元=7.7506港元 ) 美国股市周二小幅上涨，道琼工业指数 收高29.83点，或0.17%，至17,106.70点。标普50 0指数收位略高于2,000点，为有史以来首次收在二千点大关之上，此前数据直指美国经济前景改善 。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 198.500 -0.03 20176 15.385 -0.10 中国铝业 11.200 0.54 36001 3.472 0.07 中国移动 60.520 -0.85 277028 93.813 0.17 中国人寿 44.690 1.11 28137 23.092 0.84 中石油 144.980 1.39 26733 11.237 -0.03 中石化 103.610 0.55 36737 8.030 0.63 汇丰控股 53.580 -0.67 959053 83.055 -0.41 中电信 55.970 -0.41 10084 4.338 -0.05 中国联通 16.850 -0.18 74783 13.060 -0.46 兖州煤业 8.650 -0.35 11049 6.704 0.06 华能国际 44.850 -2.48 34777 8.690 0.93 南方航空 16.930 -2.92 4505 2.624 -0.21 东方航空 17.170 -1.44 1668 2.662 -1.06 中芯国际 4.560 0.00 5694 0.707 -1.83 (完) (整理 梁慧仪)
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。