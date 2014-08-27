《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月27日

中美关系：美国减税是在挑起税务战，使国际税收秩序陷入混乱--人民日报

路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。