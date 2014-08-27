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亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 08:10 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月27日

路透香港8月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.
(1美元=7.7506港元 )
    
    美国股市周二小幅上涨，道琼工业指数 收高29.83点，或0.17%，至17,106.70点。标普50
0指数收位略高于2,000点，为有史以来首次收在二千点大关之上，此前数据直指美国经济前景改善
。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅      成交量  ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       198.500   -0.03      20176            15.385      -0.10
 中国铝业                      11.200    0.54      36001             3.472       0.07
 中国移动                      60.520   -0.85     277028            93.813       0.17
 中国人寿                      44.690    1.11      28137            23.092       0.84
 中石油                       144.980    1.39      26733            11.237      -0.03
 中石化                       103.610    0.55      36737             8.030       0.63
 汇丰控股                      53.580   -0.67     959053            83.055      -0.41
 中电信                        55.970   -0.41      10084             4.338      -0.05
 中国联通                      16.850   -0.18      74783            13.060      -0.46
 兖州煤业                       8.650   -0.35      11049             6.704       0.06
 华能国际                      44.850   -2.48      34777             8.690       0.93
 南方航空                      16.930   -2.92       4505             2.624      -0.21
 东方航空                      17.170   -1.44       1668             2.662      -1.06
 中芯国际                       4.560    0.00       5694             0.707      -1.83
 (完)

 (整理 梁慧仪)
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