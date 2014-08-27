《新兴市场重要经济事件预告》--8月27日-9月3日

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月27日(三)
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
8月28日(四)
布拉格--2014年中国-捷克投资论坛(至8月29日)。发言人包括：捷克总理Bohuslav Sobotka、总统Milos Zeman、前澳洲总理陆克文、捷克副财长Martin Pros、捷克央行理事Jiri Rusnok以及中国副总理张高丽。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
8月29日(五)
首尔--韩国企划财政部、外交部及APEC企业顾问协调会主办“亚太金融合作研讨会-透过资本市场强化金融合作”。
9月1日(一)
斯洛文尼亚卢布尔雅那--布莱德2014年战略论坛(至9月2日)。发言人包括：斯洛文尼亚外长Karl Erjavec、该国总统Borut Pahor、中国前外长李肇星、捷克第一副外长Petr Drulak、斯洛伐克副总理Miroslav Lajcak、斯洛文尼亚国防部长Roman Jakic、马其顿外长Nikola Poposki、塞尔维亚外长Ivica Dacic、欧洲复兴开发银行总裁Sir Suma Chakrabarti以及欧洲投资银行总裁Werner Hoyer。
圣地亚哥--智利央行公布8月货币政策会议记录(1230)。
9月2日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策会议(至9月3日)。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策会议(至9月3日)。
布达佩斯--匈牙利央行举行货币政策会议。
9月3日(三)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 张若琪)
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