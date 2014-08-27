《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月27日

*工商时报：

--马英九总统昨日明确表示，经济成长的果实必须与劳工分享，行政院长江宜桦愿意检讨基本工资是苦民所苦；至于涨幅多少?应加强整合协调，达到互惠双赢。而马总统的谈话，显示府院党已为调涨基本工资定调。

--高房价引发民怨，无壳蜗牛运动再起。社会住宅推动联盟等65个公民团体昨日召开记者会，宣布启动新世代"巢运"，并号召民众10月4日重回街头，夜宿全台房价最贵的台北市仁爱路三段，并提出五大诉求，力争居住正义。

--土银董事长徐光曦昨日指出，IPO完成增资后，将能强化资本、走向海外，向亚洲一线银行看齐；徐光曦指出，土银理想的资本额约800亿台币，惟现增不会一步到位，首次现增会先让资本额由现行500亿增至628亿台币，之后再逐步扩增，以厚植进军海外实力。

*经济日报：

--国家发展委员会副主委高仙桂昨天表示，台湾有自由经济示范区、中国大陆也有上海贸易区，可以两岸区对区合作构想，内容包含快速通关、农业、服务业进行试行合作，也可望未来两岸谈判时，能成为讨论项目之一。

--兆丰金控 昨日董事会，决议以整批公开标售方式，盘后拍卖持有的63.6万张台企银 股票，董事会并通过授权董事长蔡友才组成专案小组，处理释股作业与决定拍卖时机。

--基本工资审议委员周五再审，新任劳动部长陈雄文昨说，食物、衣物类物价水准指数(CPI)只是开会的促成因素，基本工资调涨主要还是反映整体CPI和经济成长率。依以往经验推估，涨幅可能落在百分之三，约增逾500台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。