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亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 08:24 BJT

《全球汇市》美元指数守在略低于13个月高位处，ECB宽松预期拖累欧元

澳元兑美元 勉力回到0.93美元上方；加元/美元 则弹离四个月低位1.0998加元，至1.0956加元。

澳元多方将密切关注周四将公布的民间部门支出计划。在此之前，周三0130 GMT则有较次要的建筑数据出炉 。

亚洲时段没什么能推动市场的数据。欧洲时段则有市场研究集团GfK将发布德国消费者信心指数。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3166 1.3167 -0.01 -4.21 1.3745

美元/日圆 104.12 104.05 +0.07 -1.12 105.30

欧元/日圆 137.08 137.00 +0.06 -5.29 144.73

美元/瑞郎 0.9176 0.9174 +0.02 +2.78 0.8928

英镑/美元 1.6544 1.6539 +0.03 -0.07 1.6556

美元/加元 1.0947 1.0949 -0.02 +3.08 1.0620

澳元/美元 0.9313 0.9303 +0.11 +4.49 0.8913

新西兰元/美元 0.8331 0.8327 +0.05 +1.52 0.8206

澳元/日圆 96.970 96.800 +0.18 +3.32 93.850

新西兰元/日圆 86.740 86.640 +0.12 +0.38 86.410

英镑/日圆 172.26 172.09 +0.10 -1.19 174.33

澳元/新西兰元 1.1171 1.1156 +0.13 +2.98 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/戴素萍/李春喜/张若琪 审校 李婷仪/徐文焰/张荻)
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