《全球汇市》美元指数守在略低于13个月高位处，ECB宽松预期拖累欧元

日本个股：索尼预计截至2018年3月财年营业利润将增长73.2%
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
澳元兑美元 勉力回到0.93美元上方；加元/美元 则弹离四个月低位1.0998加元，至1.0956加元。
澳元多方将密切关注周四将公布的民间部门支出计划。在此之前，周三0130 GMT则有较次要的建筑数据出炉 。
亚洲时段没什么能推动市场的数据。欧洲时段则有市场研究集团GfK将发布德国消费者信心指数。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3166 1.3167 -0.01 -4.21 1.3745
美元/日圆 104.12 104.05 +0.07 -1.12 105.30
欧元/日圆 137.08 137.00 +0.06 -5.29 144.73
美元/瑞郎 0.9176 0.9174 +0.02 +2.78 0.8928
英镑/美元 1.6544 1.6539 +0.03 -0.07 1.6556
美元/加元 1.0947 1.0949 -0.02 +3.08 1.0620
澳元/美元 0.9313 0.9303 +0.11 +4.49 0.8913
新西兰元/美元 0.8331 0.8327 +0.05 +1.52 0.8206
澳元/日圆 96.970 96.800 +0.18 +3.32 93.850
新西兰元/日圆 86.740 86.640 +0.12 +0.38 86.410
英镑/日圆 172.26 172.09 +0.10 -1.19 174.33
澳元/新西兰元 1.1171 1.1156 +0.13 +2.98 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/戴素萍/李春喜/张若琪 审校 李婷仪/徐文焰/张荻)
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。