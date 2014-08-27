中国保险：1-7月原保险保费收入1.28万亿元，同比增长19.8%--保监会

路透北京8月27日 - 中国保险监督管理委员会公布，1-7月原保险保费收入12,831.48亿元人民币，同比增长19.81%。

保监会网站周一稍晚发布的最新报告显示，1-7月产险公司原保险保费收入4,415.09亿元，同比增长17.11%；寿险公司原保险保费收入8,416.31亿元，同比增长21.28%。

1-7月保险业总资产93,250.95亿元，较年初增长12.50%；净资产10,118.53亿元，较年初增长19.40%。

报告并显示，保险业1-7月赔款和给付支出4,089.07亿元，同比增长17.91%。其中，产险业务赔款2,028.08亿元，同比增长14.11%；寿险业务给付1,685.37亿元，同比增长19.11%；健康险业务赔款和给付305.18亿元，同比增长40.65%；意外险业务赔款70.44亿元，同比增长19.83%。

在资金运用方面，保险行业1-7月资金运用余额85,216.46亿元，较年初增长10.85%。其中，银行存款23,902.81亿元，占比28.05%；债券35,563.34亿元，占比41.73%。