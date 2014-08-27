中国保险：1-7月原保险保费收入1.28万亿元，同比增长19.8%--保监会

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透北京8月27日 - 中国保险监督管理委员会公布，1-7月原保险保费收入12,831.48亿元人民币，同比增长19.81%。
保监会网站周一稍晚发布的最新报告显示，1-7月产险公司原保险保费收入4,415.09亿元，同比增长17.11%；寿险公司原保险保费收入8,416.31亿元，同比增长21.28%。
1-7月保险业总资产93,250.95亿元，较年初增长12.50%；净资产10,118.53亿元，较年初增长19.40%。
报告并显示，保险业1-7月赔款和给付支出4,089.07亿元，同比增长17.91%。其中，产险业务赔款2,028.08亿元，同比增长14.11%；寿险业务给付1,685.37亿元，同比增长19.11%；健康险业务赔款和给付305.18亿元，同比增长40.65%；意外险业务赔款70.44亿元，同比增长19.83%。
在资金运用方面，保险行业1-7月资金运用余额85,216.46亿元，较年初增长10.85%。其中，银行存款23,902.81亿元，占比28.05%；债券35,563.34亿元，占比41.73%。
国务院此前发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》指出，要把商业保险建成社会保障体系的重要支柱，并发挥保险资金长期投资的独特优势，在保证安全性、收益性前提下，创新保险资金运用方式，提高保险资金配置效率。 （完） (发稿 侯向明; 审校 黄凯)
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路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五微幅收低，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势结束，日经指数创下12月初以来最大单周涨幅。
路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510