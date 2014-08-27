中国证券：正研究联通深圳证交所和香港联交所的深港通--深圳金融办

路透上海8月27日 - “沪港通”推出在即，“深港通”也已在酝酿之中。中国证券报周三援引深圳金融办副主任肖志家透露，目前正在研究联通深圳证券交易所和香港联交所的“深港通”。

报导并引述深圳证交所人士表示，尚不清楚深港通方面的内容；而港交所人士表示，目前港交所正在积极准备沪港通并与上交所就细节问题继续商讨。对于深港通，必须等到沪港通技术系统级制度等方面相对成熟后，再考虑和深圳交易所探索合作，且方案需要上报等待批复。

港交所此前表示，未来只有在沪港通做好的基础上，才能与深圳证交所以及内地期货交易所商讨类似合作事宜。

广东省和深圳市政府此前多次提及探索建立深港交易系统的金融合作思路。广东省6月发布的《关于深化金融改革完善金融市场体系的意见》提出，广东将计划推动港深交易所的互联互通，创新发展两地同步上市的金融产品。