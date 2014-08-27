中国证券：正研究联通深圳证交所和香港联交所的深港通--深圳金融办

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透上海8月27日 - “沪港通”推出在即，“深港通”也已在酝酿之中。中国证券报周三援引深圳金融办副主任肖志家透露，目前正在研究联通深圳证券交易所和香港联交所的“深港通”。
报导并引述深圳证交所人士表示，尚不清楚深港通方面的内容；而港交所人士表示，目前港交所正在积极准备沪港通并与上交所就细节问题继续商讨。对于深港通，必须等到沪港通技术系统级制度等方面相对成熟后，再考虑和深圳交易所探索合作，且方案需要上报等待批复。
港交所此前表示，未来只有在沪港通做好的基础上，才能与深圳证交所以及内地期货交易所商讨类似合作事宜。
广东省和深圳市政府此前多次提及探索建立深港交易系统的金融合作思路。广东省6月发布的《关于深化金融改革完善金融市场体系的意见》提出，广东将计划推动港深交易所的互联互通，创新发展两地同步上市的金融产品。
香港交易及结算所（港交所）上周日 称，沪港通的连接测试已告顺利完成，为即将举行的市场演习作好准备。 (完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五微幅收低，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势结束，日经指数创下12月初以来最大单周涨幅。
路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510