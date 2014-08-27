中港股业绩：广汽集团上半年净利增长逾四成，因新增产能逐步释放等

日本个股：索尼预计截至2018年3月财年营业利润将增长73.2%
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
路透上海8月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司 周三公布中报，上半年净利增长逾四成，因新增产能逐步释放、战略性产品相继导入及新产品推出促进销量增长。
中报显示，广汽集团上半年完成收入107.66亿元人民币，同比增长30.55%；实现净利17.25亿元，同比增长41.61%，每股收益0.27元。
上半年广汽集团实现汽车销售50.37万辆，同比增长18.68%，较行业增速高出逾10个百分点，市场占有率提高0.4个百分点。
新产品方面， 今年上半年广汽集团旗下合资企业广汽本田首款SUV车型缤智及广汽丰田首款中级车雷凌正式发布，广汽三菱的帕杰罗•劲畅行政版与广汽菲亚特致悦运动版相继推出。在自主品牌领域，广汽乘用车推出A+级轿车传祺GA3S•视界，广汽吉奥2014款星朗MPV和首款轿车E美正式上市。
广汽集团与日系、欧美系大厂均有组建合资公司，其合作伙伴包括日本本田 、日本丰田 、日本三菱 、菲亚特-克莱斯勒 等。
广汽集团A股周二收报7.92元，过去一个月累计下跌0.5%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。