《中国重要政经日程》--8月27日

日本个股：索尼预计截至2018年3月财年营业利润将增长73.2%
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
==========================今日重要政经日程==========================
8/27（周三）
--十二届全国人大常委会第十次会议于8月25-31日在北京举行。
*--2014中国互联网大会在北京召开，至28日。
==========================近期重要政经日程==========================
8/28（周四）
--2014年中国国际金融展在北京举行，至29日。
8/31（周日）
*--“中国城市百人论坛”成立大会暨“人的城镇化”研讨会在北京召开。
9/1（周一）
--由中国企业联合会、中国企业家协会主办的“2014中国500强企业高峰论坛”定于9月1日-3日在重庆举行。
9/10（周三）
--2014中国国际黄金大会在北京召开，至12日。
9/18（周四）
--第五届中国海洋油气工程峰会在上海举行，至19日。
9/19（周五）
--由新金融联盟、阿曼波联合公司及天津市人民政府联合主办的首届“全球租赁业竞争力论坛”将于9月19日、20日在天津举行。
11月
--APEC第22次领导人非正式会议在北京举行，主题是“共建面向未来的亚太伙伴关系”。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 李文科； 审校 黄凯)
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。