《市场热谈》巴菲特参与收购加拿大企业并非不爱国，只因股东利益至上

《全球主要国家债券发行预告》--4月28日-5月5日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
**一毛钱税也不多付**
对于企业税率这个问题，巴菲特向来立场很明确。
今年5月伯克希尔哈撒韦股东年度大会时，巴菲特曾说“那些认为企业税税率太高的人，应该去看看二战以后企业税/国内生产总值(GDP)之比的百分比图表，”他指出这个比例的降幅很大。
在全球富豪榜排名第三的巴菲特还支持对超级富翁增加课征，说连他的秘书Debbie Bosanek所缴的税率都比他高。
但巴菲特除了赞成美国企业利润令人称羡这一观点外，还是很直白地说，除必要的纳税，他没有责任向政府缴更多的钱。
“除了应尽的纳税义务外，我个人不会多缴一毛钱，也不会让企业多付一毛钱。”巴菲特今年对美国《财星(财富) 》杂志这样说道。
伯克希尔的投资组合中到处都是美国的代表性企业，比如可口可乐 和IBM ，当然也有Dairy Queen和保险商Geico等许多知名企业。
但巴菲特多年来论及他买进一家公司的衡量标准时，会提到诸如业务单纯、管理严格、获利能力较强等等，而公司总部是否设在美国却从来都不在考虑之列。
伯克希尔投资者之一Smead Capital Management首席投资官Bill Smead明白地说：“巴菲特首先是一名资本家，然后才是一位爱国主义者。”(完) (编译 白云/李婷仪 审校 龚芳/郑茵)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/28 日本 标售两年期公债 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
* 期权到期情况--110.00价位有10亿美元；110.50有5.22亿美元；111.00有7.82亿美元，112.00有4.15亿美元
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%