《市场热谈》巴菲特参与收购加拿大企业并非不爱国，只因股东利益至上

**一毛钱税也不多付**

对于企业税率这个问题，巴菲特向来立场很明确。

今年5月伯克希尔哈撒韦股东年度大会时，巴菲特曾说“那些认为企业税税率太高的人，应该去看看二战以后企业税/国内生产总值(GDP)之比的百分比图表，”他指出这个比例的降幅很大。

在全球富豪榜排名第三的巴菲特还支持对超级富翁增加课征，说连他的秘书Debbie Bosanek所缴的税率都比他高。

但巴菲特除了赞成美国企业利润令人称羡这一观点外，还是很直白地说，除必要的纳税，他没有责任向政府缴更多的钱。

“除了应尽的纳税义务外，我个人不会多缴一毛钱，也不会让企业多付一毛钱。”巴菲特今年对美国《财星(财富) 》杂志这样说道。

伯克希尔的投资组合中到处都是美国的代表性企业，比如可口可乐 和IBM ，当然也有Dairy Queen和保险商Geico等许多知名企业。

但巴菲特多年来论及他买进一家公司的衡量标准时，会提到诸如业务单纯、管理严格、获利能力较强等等，而公司总部是否设在美国却从来都不在考虑之列。

伯克希尔投资者之一Smead Capital Management首席投资官Bill Smead明白地说：“巴菲特首先是一名资本家，然后才是一位爱国主义者。”(完) (编译 白云/李婷仪 审校 龚芳/郑茵)