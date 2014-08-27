中国个股：圣农发展拟向KKR定向增发，后者斥资24.6亿元获18%股权

路透上海8月27日 - 中国大型肉鸡生产企业--福建圣农发展股份有限公司 周三公告称，拟引入战略投资者，其将向私募股权巨头Kohlberg Kravis Roberts (KKR) 旗下基金定向增发，后者将以24.6亿元人民币价格取得公司扩股后18%股权。

公告显示，本次定向增发的价格为12.30元，较圣农发展停牌前收市价14.26元折让近14%，由KKR中国成长基金旗下全资子公司以现金认购。所募资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。

圣农发展指出，受2012年的速成鸡、药残鸡事件及去年初的H7N9禽流感事件的影响，国内的白羽肉鸡行业经历了近两年的低迷，一些规模较小的肉鸡企业正在退出市场，而规模大、质量管理规范的大型肉鸡企业，正迎来一个新的发展机遇。

圣农发展还表示，公司重要客户中类似肯德基（KFC）、麦当劳 等带有国际化背景的客户越来越多，公司拟通过定向增发引入战投，KKR将为公司业务发展战略、运营能力和核心运营指标、激励制度和管理绩效考核机制、海外业务拓展与并购、产业链延伸与整合等方面提供重要支持。

截止6月底，KKR集团管理资产规模达980亿美元，其在中国已先后投资现代牧业 、中粮肉食、亚洲牧业等企业，拥有畜牧行业战略投资和产业运作经验。公告称，入股圣农发展后，KKR将利用其全球资源，为中国的肉鸡养殖和加工业的产业链整合与发展和安全的鸡肉生产与供应发挥作用。

圣农发展因筹划重大事项，自8月8日起持续停牌，周三起复牌。（完）

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