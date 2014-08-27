《香港报摘》--其他报纸重要消息8月27日

日本个股：索尼预计截至2018年3月财年营业利润将增长73.2%
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
* 明报
--市区重建局历年最大重建项目观塘市中心第2、3期发展区，自7月中流标后卷土重来；由于市建局改以＂无底价＂招标方案作招徕，项目昨截标接获六份标书。除首轮弃投的长实 加入角逐外，新世界发展 、信置 及南丰等今次亦加入战圈，估计最快9月初公布结果。
--获国资委定为央企改革六间试点企业之一的中粮集团，旗下中粮包装 主席王金昌表示，母公司正研究有关混合所有制试点的相关工作，估计明年上半年会有清晰安排。
* 星岛日报
--深圳国际 去年与新世界发展 签订前海发展合作意向书，深圳国际总裁兼执行董事李景奇表示，政府对前海规划较预期为迟，该公司原打算于年内开展的前海工程，很大可能会推迟。
* 苹果日报
--零食股旺旺 高增长不再，上半年纯利仅增长3.5%至3.18亿美元。有分析员忧虑，占其总收入近一半的＂旺仔牛奶＂销售急速转弱，导致公司要减价促销。管理层在分析员会议上，更不再提供今年销售增长目标。
* 东方日报
--濠赌股再遭抛售，昨日银河娱乐 及美高梅中国 双双挫逾1%，七只主要濠赌股市值单日蒸发111亿港元。巴克莱发表报告，调低多只濠赌股目标价，减幅普遍逾一成，当中银娱更遭狠削16.74%。
* 文汇报
--金鹰商贸 董事长王恒表示，未来数年将会继续开店，预期至2017年底，店舖数目将由26间增至38间，楼面面积由120万平方米增至270万平方米，每年资本开支约为15亿元人民币。
* 大公报
--现代牧业 副主席兼总裁高丽娜表示，将于10月推出自家品牌低温奶，又指自家品牌奶每年将以8%至10%速度增加，预期今年销售将翻一番，目标达6亿元人民币。（完）
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路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。