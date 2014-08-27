《香港报摘》--其他报纸重要消息8月27日

* 明报

--市区重建局历年最大重建项目观塘市中心第2、3期发展区，自7月中流标后卷土重来；由于市建局改以＂无底价＂招标方案作招徕，项目昨截标接获六份标书。除首轮弃投的长实 加入角逐外，新世界发展 、信置 及南丰等今次亦加入战圈，估计最快9月初公布结果。

--获国资委定为央企改革六间试点企业之一的中粮集团，旗下中粮包装 主席王金昌表示，母公司正研究有关混合所有制试点的相关工作，估计明年上半年会有清晰安排。

* 星岛日报

--深圳国际 去年与新世界发展 签订前海发展合作意向书，深圳国际总裁兼执行董事李景奇表示，政府对前海规划较预期为迟，该公司原打算于年内开展的前海工程，很大可能会推迟。

* 苹果日报

--零食股旺旺 高增长不再，上半年纯利仅增长3.5%至3.18亿美元。有分析员忧虑，占其总收入近一半的＂旺仔牛奶＂销售急速转弱，导致公司要减价促销。管理层在分析员会议上，更不再提供今年销售增长目标。

* 东方日报

--濠赌股再遭抛售，昨日银河娱乐 及美高梅中国 双双挫逾1%，七只主要濠赌股市值单日蒸发111亿港元。巴克莱发表报告，调低多只濠赌股目标价，减幅普遍逾一成，当中银娱更遭狠削16.74%。

* 文汇报

--金鹰商贸 董事长王恒表示，未来数年将会继续开店，预期至2017年底，店舖数目将由26间增至38间，楼面面积由120万平方米增至270万平方米，每年资本开支约为15亿元人民币。

* 大公报

--现代牧业 副主席兼总裁高丽娜表示，将于10月推出自家品牌低温奶，又指自家品牌奶每年将以8%至10%速度增加，预期今年销售将翻一番，目标达6亿元人民币。（完）