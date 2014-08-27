港报财经评论：中线市宽落后，美股整固未完--信报8月27日

中线市宽落后，美股整固未完/ 习广思

美股再创新高，德法股市反弹，欧美股市过去三个星期的调整是否已完成？周一提及的是，上周Jackson Hole年会焦点在联储局主席耶伦讲就业的讯息，但欧洲央行行长德拉吉“更鸽派”，对市场有更大影响力，尤其他表示不应为低通胀找藉口。近日欧罗续跌，欧洲股市反弹，反映资金再炒作放水，德国DAX指数在9,000点有技术性支持并反弹。欧洲炒放水一事，早在债市反映出来，十年期德债孳息跌穿1厘，资金涌入德法西意国债，最醒目的始终是债市钱。

欧洲股市反弹，不代表调整结束，毕竟这反映市场对经济动力萎缩的忧虑。德国对俄罗斯实施制裁后，企业大叫救命，工业联合会预计今年对俄出口将减少25%，有5万个职位岌岌可危。欧洲及德国第二季疲弱经济数据的负面影响未散；然而，资金要炒放水，股市钱随时步债市钱后尘，重回欧洲炒放水。欧洲经济转弱，包括结构性和政治性因素，有分析员提醒，第二季数据出乎意料的弱，第三季不明朗因素多，但不代表一定再转差，且有机会按季增长0.3%至0.4%，反映增长放缓但回稳。欧洲第三季数据要等到11月才公布，未来两个月是过渡期，股票投资者消化完坏消息，放水憧憬及数据回稳，均有机会令资金重回欧洲。

另一边厢，欧罗弱、美元强，亦有利资金重回美股。上周美股有130亿美元流入，是11个月以来单周最大流入。美股近期再试高位，标指周一晚试穿2,000点水平。美股上升，可以有无数解释，但显然是坏消息当好消息炒。周一晚新公布7月新屋销量第二个月下跌，8月服务业PMI跌至3个月低位，难道坏数据又被视为推迟加息的理由？联储局在2015年加息几可肯定，只差在年中抑或第三季。贝莱德早前有文章指出，股市投资者戒不掉坏消息当好消息炒的习惯，但联储局政策改变的可能性不大，投资者应更加着重股市的相对估值，买入估值相对便宜的股票。事实上，美股多个指数突破，纳指升至14年新高，标指上试2,000点水平，以中线市宽来看，美股大市跟不上指数。

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美汇指数应强不强，好友小心中伏/ 苏子

目前市场情绪对美元后市极为乐观，不少分析者亦指出，一个新的美元牛市上升浪已经展开了，而采取逢低买入美元策略的声音在市场上正大量充斥着。美元被看得如此乐观的原因，则与市场深信，联储局将在明年开始逐步加息有关。但市场既然如此看好美元的大方向，本周早段美元兑日圆应该在近期美汇指数已见向上作出重大突破下，轻易地挑战105日圆心理关口；甚至突破上半年的105.44日圆高位才对。然而，目前美元兑日圆在突破104日圆关口及3月份的104.13日圆高位阻力后，高位仅见104.27日圆便乏力再升，走势与市场的看好情绪呈现背驰的不利讯号。

有分析指出，这与乌克兰和中东地区的地缘紧张局势，令美国国债及日圆受到避险资金支撑结果，美国10年期国债息率不升反跌，而日圆看淡的投资者亦不敢贸然采取狙击的策略有关；因此，美元兑日圆才会出现这种与市场情绪背驰的走势。市场大户若真的如此看好美元，早已大幅推高美元兑日圆了，上述的理由根本不可能阻止汇价创今年新高。目前市场上的分析师可以如此“理性”解释到为何美元兑日圆暂时未能再展新一轮上升浪的原因，担心汇价可能仍未能到达展开牛市升浪的阶段。因为价位若要出现典型的大型单边市，价位的波动一定是极为快速及不理性的，故对于美元整体走势是否已经正式展开一个大型牛市上升浪，暂时仍抱怀疑的态度。若要确认美元已正式步入大型牛市升浪里，稍后美元兑日圆一定要顺利创今年新高才可成事，否则小心国际大户可能以联储局即将加息为藉口，待大量散户投资者也“顺势”在较高水平建立了美元长仓后，才出奇不意地把美元推低，杀一众实力不足的看好的投资者一个措手不及。

目前汇市仍然保持低波幅及低成交的局面，再配合价位的波动模式其实极为“理性”，故基本上持有外汇仓位的投资者，除非是过量交易，否则不会对这个市场有恐惧的感觉；在此情况下，相信稍后美汇指数一旦正式返回20天保历加通道顶部支持以下，将正式回复上落市走势，而美元兑日圆失守103.30日圆关口对美元看好的投资者亦为警号。

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