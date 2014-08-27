国际油市：美国原油期货徘徊在94美元附近，原油库存下滑带来支撑

中美关系：美国减税是在挑起税务战，使国际税收秩序陷入混乱--人民日报
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
美国石油协会(API)周二的数据显示，最近一周美国原油和汽油库存下降，但馏分油库存增加。
API称，上周美国原油库存减少130万桶至3.615亿桶，符合分析师预期。库欣(美国原油期货合约交割地)的原油库存增加了26.5万桶。
运营商Nexen周二称，英国Buzzard油田在长周末过后重启，而后再度停产，因公司想利用北海地区较好的天气进行更多计划中的设备维护检修。
官方数据显示，沙特6月原油出口量降至近三年低点，因该国电力部门的原油使用量增加，而当地炼厂保持较高的原油加工量。
据消息人士透露，一艘载有价值1亿美元库尔德原油的油轮无法很快交付到德州，因为伊拉克考虑对库尔德自行售油发起进一步的法律挑战，导致买家担负风险。
伊朗石油部长Bijan Zanganeh周二表示，当前油价适宜，近期跌势将会是短暂的。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/白云; 审校 王兴亚/龚芳)
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路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五微幅收低，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势结束，日经指数创下12月初以来最大单周涨幅。