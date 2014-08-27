国际油市：美国原油期货徘徊在94美元附近，原油库存下滑带来支撑

美国石油协会(API)周二的数据显示，最近一周美国原油和汽油库存下降，但馏分油库存增加。

API称，上周美国原油库存减少130万桶至3.615亿桶，符合分析师预期。库欣(美国原油期货合约交割地)的原油库存增加了26.5万桶。

运营商Nexen周二称，英国Buzzard油田在长周末过后重启，而后再度停产，因公司想利用北海地区较好的天气进行更多计划中的设备维护检修。

官方数据显示，沙特6月原油出口量降至近三年低点，因该国电力部门的原油使用量增加，而当地炼厂保持较高的原油加工量。

据消息人士透露，一艘载有价值1亿美元库尔德原油的油轮无法很快交付到德州，因为伊拉克考虑对库尔德自行售油发起进一步的法律挑战，导致买家担负风险。

伊朗石油部长Bijan Zanganeh周二表示，当前油价适宜，近期跌势将会是短暂的。(完)

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