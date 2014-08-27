港报财经评论：创科深国稳增长，炒上要等催化剂--经济日报8月27日

创科深国稳增长，炒上要等催化剂/ 林瑞芬

港股反覆待结算，昨收报25,074，跌0.37%；国指昨收报11,124，升0.08%，大市成交额644亿港元。技术上，恒指即市守稳24,800楼上结算机会仍高。上市公司的业绩公布期冲刺，今年来讲，较多意外是人民币上半年略为贬值，从而令公司呈汇兑亏损，如神州数码 及昂纳光通信 均有此亏损，惟这只是帐面上暂时的亏损，长期计人民币贬值的压力有限。主业的盈利增长，可持续增长，为推动股价上升的最大动力。当然，在流动面略为充裕的现况，也未必尽为此因素主导，近周有些股份炒作波动更大，昨爆只飞尚无烟煤 劲升91.2%就知，原因不明。

回说业绩，基金股创科实业 有研探价值。集团上半年纯利按年升15.9%至1.36亿美元，低于市场预期，主因是期内销售、市场营销及研发等费用超出预期，股价反应是失望。券商则作出分歧的建议，如美银美林将评级由“买入”降至“中性”，目标价维持25.8港元；渣打削其2014/15年每股盈利预测分别为7%/9%，并降其目标价5%至27.71港元。惟大和总研则轻微上调其目标价至28.5港元（此前为28港元），汇丰证券亦将创科实业目标价由25.6港元上调至28.3港元；而摩根大通就维持最牛看法看36港元。有此分歧，最主要源于企业用钱多了，费用增加了，忧未来回报不能成正比。企业增加费用推广，是否达成预期效率确是未知数，但因此而转淡也是言之过早。

对下半年度集团的盈利表现，抱有一定的信心。一来，集团近年无论是毛利率、纯利润率等都能做到稳步上扬，今年上半年度，毛利率升至35%，纯利润率升至6.1%，反映的不单是美国房市的回升，也反映公司多创新产品，令组合产品的整体毛利率提升。二来，引述花旗认为，创科的行政开支料不再大增，下半年度又为传统旺季，下半年盈利增长或会较上半年快。摩通亦指观察到今年6月底止，集团按年增加存货近25%，相信是预期下半年度营收提升的准备。三来，认同集团推广开支有必要，有助长远业务可持续增长。四来，据集团上半年负债比率由去年同期的26.2%，改善至22.8%，仍然有下调空间，财政稳健，足够财力维持理想派息政策，上半年度计每股盈利虽只升15.9%，但半年每股派息却增长25%可见。

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毛利率跌，旺旺观望/ 余少文

中国内地股市下挫，国企指数则靠稳，期指结算前出现反覆走势是正常现象，继续看业绩。可惜爱股之一中国旺旺 业绩令人失望，随时跌穿10港元。国指昨日升8点，收报11,124点，成交额108亿港元，不足40%主板H股可以随指数上升，全日高低波幅64点，似乎期指结算前仍会是闷局；红指跌38点或0.8%，收报4,828点，连跌五日，成交额58亿港元。市场关注公司业绩，若然业绩不如人意，自然受到沽压，如近日持续下跌的旺旺，随时跌穿10港元，因为其上半年收入只升6%至17.5亿美元，盈利只升3%至3.2亿美元，每股盈利2.41美仙，中期息1.21美仙，以昨日收市价10.36港元计算，半年息率约0.9%。都知道旺旺息低，吸引力在于增长，可惜增长放缓，吸引力在减退，持货投资者要有心理准备离场。

旺旺业绩指出，米果类产品中大礼包受到2014年春节销售天期较短的影响，相关收入跌4.9%至3亿美元，幸好受惠乳品及饮料类收益升4.7%至9.9亿美元，支持整体收入上升。收入上升而盈利升幅放缓，又是成本拖累，旺旺上半年毛利率降至40.3%，是过去两年来最低的半年毛利率，较去年同期跌0.9%，又较去年下半年跌1.4%。不过，收入减少的米果类产品毛利率不跌反升，升3%至38.6%，收入最多及上升的乳品及饮料类毛利率则跌4%至38.5%，只靠休闲饮品类产品毛利率升2.5%至45.2%支撑整体毛利率守40%以上。

旺旺相信收入下跌的米果类产品，在新品及年节产品的投入下，可以提升下半年产品的上架率，并会对分销渠道进行升级，加强产品上架率从而推高业绩。只是存货的周转天数，由去年上半年71天或去年全年81天，增加至101天，公司解释是风味牛奶销售与预期落差较大，以及去年奶粉缺货，导致原材料存货相对增加。不管如何，彭博综合证券商在其业绩前的预测，今年每股盈利较去年升近10%至5.7美仙，明年和后年增长可回复到双位数，只是预测PE超过20倍下，目前只宜观望。

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