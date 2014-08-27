港报社评：人大落闸，免港陷长期乱局--星岛日报8月27日

全国人大常委会审议的香港政制发展决定草案，据悉将列明2017年特首普选，最多只限2至3个候选人，而且候选人要得到超过半数提名委员支持。这显示中央基于维护国家主权和安全，要把特首对抗中央的风险降至零，即使可能引起泛民反弹及占领中环，人大常委会委员长张德江昨日都表明，已经做好充分准备「应对各种情况」。

占中可能带来短期乱局，政制万一原地踏步可能撕裂社会，但是都远比不上特首带领社会对抗中央所造成的损害。香港前途中英首轮谈判后的新闻公布，当中「有益有建设性」一辞是形容谈判进展，保持香港「稳定繁荣」才是谈判的核心，三十多年来，中央处理香港问题都维持这方针不变。

提名委员会由香港社会各阶层组成，这个设计不止为了维护国家安全，也为了确保候选人能够得到各阶层接受，减低普选带来的民粹主义风险。香港这几年的政治风雨，其中一个重要原因是泛民受到激进派骑劫，错用瘫痪政府管治来逼中央就范的策略，导致中央戒心更重。

泛民失望之余，不能就此气馁，如果主流民意希望「袋住先」，泛民就应继续与中央商议，在提名委员会的组成上，加强民主成分。中央已经表明，不是所有泛民人士都会被排拒在出选门槛之外，泛民若要治港，就要培养出能够得到中央和港人接受的政治人才。

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