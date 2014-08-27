港报社评：彻查污水事故，加强设施管理--文汇报8月27日

香港屯门望后石污水处理厂设施前日下午出现故障，屯门和荃湾14个泳滩恐受污染而被迫关闭。肇事污水厂在故障发生后未能有效截流，导致大量污水排放到香港海域，引发小型生态灾难，反映环保设施管理和安全应变机制存在漏洞。当局须彻查原因，追究责任，并堵塞漏洞，防止事故重演。

香港渠务署表示，肇事污水厂共有4个隔筛处理污水，其中一个为后备，主要用作过滤体积较小固体废物。今次4个隔筛同时损坏，期间部分污水需要经紧急海底管道排放至望后石对开约700米的龙鼓水道。然而，主机组发生事故后，有关方面未能及时截流，令大量污水继续流入海域。这显示有关方面在排污设施管理和应变措施上出现漏洞。

根据香港环保署资料显示，政府早年推出「净化海港计划」，改善维港水质。肇事污水厂便隶属「净化海港计划部」，主要对屯门区的污水进行初级处理，防止污水流入维港水域。应该看到，当局投放资源建立环保设施是为改善香港环境，包括推动「三堆一炉」的废物处理方案。如因环保设施管理不善，缺乏有效安全监管，导致污染物泄漏，反而对市民生活和香港生态造成影响，将减低市民对当局推动环保项目的信心和支持。当局必须彻查污水厂故障成因，从而堵塞漏洞。香港目前尚有青衣化学废物处理中心、新界北沙岭堆肥厂等专门处理医疗和禽畜废物的环保设施，当局亦应采取进一步措施加强管理。

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