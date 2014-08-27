港报社评：袋住先？有没有民意依据--明报8月27日

日本个股：索尼预计截至2018年3月财年营业利润将增长73.2%
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
全国人大常委会就政改订出框架之后，预期香港朝野将持续对立，其中争议重点，将会是应否「袋住先」？社会因为政改之分歧和撕裂，以什么准则看待中央属意、特区政府提出来的政改方案，相信言人人殊，若有一个具公信力的机制，就「袋住先」对市民开展全面调查，让沉默大多数有表达意向的机会，对政改取舍就有一个客观依据，日后无论政改成败，整体社会都知道为何有此结果。
既然是「袋住先」，即是要求市民勉强接受方案。过去，抽空谈「袋住先」意义不大，因为若以100 分为完美，方案有70 分以上，市民接受程度会高一些，若只有30、40 分，则市民「啃得落」的可能性会很低。因此，政改方案容许多少选择，使先「袋住」的选票有一定意义，对市民取态有决定性影响。
香港建制派与泛民阵营就政改争议各自动员市民，建制派得到约150 万个签名，泛民阵营拥约80 万张占中投票，这两个数字，基于动员方式不同，可比性有限；因此，在数字上不存在谁压倒谁的问题，也就是说，这两大群体都互别苗头，互不服气。另外，这两大群体加起来约230 万，相对于约500 万合资格选民、甚至700 多万全港市民，都是少数，若有全面调查，沉默的大多数的意愿就可以呈现出来。调查结果对特区政府和泛民都没有约束力，不过，现在流行讲少数服从多数，届时「以大多数民意」为依归，就是朝野坚持诉求最具说服力的实质依据。
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