港报社评：央企大幅减薪慎防对抗性反弹--信报8月27日

国家主席习近平早前表示，改革开放以来，央企负责人薪酬制度存在诸般问题，结构不尽合理，薪酬监管体制不够健全，必须逐步规范国有企业薪酬分配秩序，对不合理的过高收入进行调整。内地媒体披露，央企负责人薪酬调整方案已草拟完毕，并开始征求意见。方案建议央企负责人大幅减薪70%，削减后年薪不能超过60万元人民币，即月薪少于5万元，其中以金融企业高层下调数额最大，有关方案将在交通银行和中国银行首先试行。

习近平拿央企开刀来推展节约之风，甚至以此来争取民心，实在无可厚非，更可视为央企改革的突破，然而当中有3个问题不可不防。首先，央企高层大幅减薪势必触动既得利益集团的敏感神经，会不会招来对抗性反弹？其次，若然失去了原本非常可观的优厚薪酬，会不会让部分愤懑的央企高层索性投入贪腐行列谋取利益？再者，高层减薪会否为其他员工带来负面影响？高调果断矫正央企歪风之时，必须配合一连串相关措施，作好充分准备，应对由此产生的副作用。

目前，当局对央企表现考核的过程缺乏透明度，央企高层所拿的薪酬未能真正跟业绩挂鈎，经常出现「庙穷方丈富」的怪现象。如果要把央企的营运模式规范得更合理化，与其高层一刀切大幅减薪，倒不如设立公开公正、赏罚分明的制度，让薪酬与业绩挂鈎，表现卓越者多拿一点，表现差劲者莫说减人工，免职也是应该的。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘