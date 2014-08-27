《中国报摘》--其他报纸重要消息8月27日

**上海证券报**

--截至24日四大行8月新增贷款投放规模已由17日的560亿涨至1，310亿元人民币。不过，这一数据变化对应的并非是行业性的乐观景象，多个银行一线业务人员称，由于不良资产上升压力显着，部分银行出现惜贷、惧贷情绪。

--中国期货业协会周二发布了修订后的《期货公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点工作指引（修订）》，进一步推进期货公司的创新发展和风险管理服务公司试点工作。

--深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司日前宣布，为了反映可转债市场的总体运行特征，促进指数化投资的不断发展与创新，定于2014年8月27日发布深证可转换债券综合指数（简称“深证转债”，代码“399307”）和国证可转换债券综合指数（简称“国证转债”，代码“399413”）。

--圣农发展 今日公告，拟向KKR Poultry Investment S.à r.l.定向发行2亿股，募集资金总额约24.6亿元，扣除发行费用后，将用于偿还10亿元银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。定向增发完成后，KKR Poultry将持有公司18.0034%的股份，成为公司第二大股东。

--工信部昨日就《基于13.56MHz和2.45GHz双频技术的非接触式销售点（POS）射频接口技术要求》征求意见，这将是工信部互联互通标准基于13.56MHz和2.45GHz双频技术的首个立项标准。

**证券时报**

--工信部副部长尚冰说，中国67家上市互联网企业市值规模超过2.4万亿元，其中7家企业进入全球互联网企业市值排名前30位。上半年中国信息消费整体规模达到1.34万亿元，同比增长20%，网购规模1.1万亿元，用户规模3.32亿，互联网发展进一步释放了消费需求，对经济发展拉动作用愈发凸显。

--南京银行 上半年实现营业收入74.32亿元，同比增长45.05%；净利润28.67亿元，较上年同期增长19.26%，基本每股收益为0.97元。净利差2.35%，较上年末增长0.26个百分点。

**人民日报**

--法兰克福人民币清算银行8月26日在德国法兰克福正式启动。法兰克福人民币清算银行的职能包括为其他银行和企业开设人民币账户，并办理欧元和人民币业务。(完)