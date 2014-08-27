全球矿业：必和必拓Nickel West竞购战中，嘉能可和金川国际处于领先

路透伦敦8月26日 - 一位知情人士称，在对必和必拓 旗下Australian Nickel West的竞购中，大宗商品交商暨矿企嘉能可 以及中国的镍生产商金川国际 处于领先位置。

必和必拓是全球最大的矿企，该公司上周宣布，计划分拆共计估值160亿美元的多项业务，但位于西澳洲的Nickel West走的是另一个出售程序，不在此分拆计划内。

公司执行长Andrew Mackenzie曾表示，公司在同考虑全部或部分收购Nickel West的潜在买家进行磋商。

“目前这是嘉能可与金川国际之间的竞争，”上述消息人士称。

市场对Nickel West的估值分歧很大，一些分析师和业内消息人士认为，这些资产价值高达10亿美元，而其他人士认为这些资产的价值为负，只是在烧钱。

起初据说对这些资产感兴趣的企业还有X2，以及大宗商品交易商托克(Trafigura) ，但两位消息人士称，在检视这些资产后，两家公司都失去了兴趣。

嘉能可、X2、必和必拓以及托克均拒绝发表评论，目前未能立即联系到金川国际进行置评。(完)