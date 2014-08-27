《全球重要经济事件一览表》--8月27日-9月3日

标题新闻：新加坡第一季私人住房价格较前季下降0.4%--市区重建局
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月27日(三)
维也纳--Alpbach经济论坛(至8月29日)。演讲嘉宾有：波兰央行总裁贝尔卡、芬兰央行总裁利卡宁、欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼。(至8月29日)
雅典--法国前任财政部长莫斯可维西料将与希腊总理萨马拉斯、副总理韦尼泽洛斯、财长Gikas Hardouvelis等会面。
8月28日(四)
卢加诺--瑞士央行副总裁丹亭发表题为“社会融资的角色”的讲话(1130)。
8月29日(五)
暂无重要经济事件预告。
9月1日(一)
卢布尔雅那--2014年布莱德战略论坛(至9月2日)。演讲嘉宾包括中国前外长李肇星、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti、欧洲投资银行总裁Werner Hoyer等。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。
9月2日(二)
悉尼--澳洲央行举行利率会议。
9月3日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布经济褐皮书。(1800)
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至9月4日)。
法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说，主题为“倒数计时至11月：欧洲监管政策准备起飞”。(0930)
阿得雷德--澳洲央行总裁史蒂文斯发表演说。(0320)
东京--日本央行货币政策委员会会议。(至9月4日)
渥太华--加拿大央行宣布指标利率。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北4月28日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周五早盘再微幅走低。交易员表示，因美国指标10年公债殖利率持续稍作修正，带动106/5殖利率盘初小跌，惟量能不彰，今日料暂在0.80%附近狭幅整理。
路透悉尼4月28日 - 期铜周五温和上扬，交易商称部分投资者积极在低位买进，不过同时警告表示，整体行业人气暗示前景较为疲软。