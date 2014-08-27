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亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 09:31 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月27日-9月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

　8月27日(三)

维也纳--Alpbach经济论坛(至8月29日)。演讲嘉宾有：波兰央行总裁贝尔卡、芬兰央行总裁利卡宁、欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼。(至8月29日)

雅典--法国前任财政部长莫斯可维西料将与希腊总理萨马拉斯、副总理韦尼泽洛斯、财长Gikas Hardouvelis等会面。

8月28日(四)

卢加诺--瑞士央行副总裁丹亭发表题为“社会融资的角色”的讲话(1130)。

8月29日(五)

暂无重要经济事件预告。

9月1日(一)

卢布尔雅那--2014年布莱德战略论坛(至9月2日)。演讲嘉宾包括中国前外长李肇星、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti、欧洲投资银行总裁Werner Hoyer等。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

9月2日(二)

悉尼--澳洲央行举行利率会议。

9月3日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布经济褐皮书。(1800)

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至9月4日)。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说，主题为“倒数计时至11月：欧洲监管政策准备起飞”。(0930)

阿得雷德--澳洲央行总裁史蒂文斯发表演说。(0320)

东京--日本央行货币政策委员会会议。(至9月4日)

渥太华--加拿大央行宣布指标利率。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校　戴素萍)
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