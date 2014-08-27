台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透台北8月27日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期总额为2,729.50亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行4,514.1亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为380亿台币，累计超额准备为负589亿台币、加计前期1%的超额准备为803亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五微幅收低，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势结束，日经指数创下12月初以来最大单周涨幅。
路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510