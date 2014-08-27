全球金市：金价持稳，但受美元及股市力道抑制

美国经济谘商会公布，8月消费者信心升幅超出预期并触及2007年10月来最高点；另外，美国耐久财订单7月增幅创纪录。

外界愈发猜测欧洲央行准备出台大规模资产购买计划，以弱化欧元并提振欧元区经济成长。

以色列和巴勒斯坦停火协议周二生效，巴勒斯坦人涌上街头欢庆。这次停火是为了结束加沙地带持续七周的冲突。

印尼政府和纽蒙特矿业(Newmont Mining) 官员周二表示，该公司已经撤销针对印尼政府的国际仲裁申请。这暗示阻碍矿石出口的长达七个月的争端可能取得突破。(完)

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