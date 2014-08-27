全球金市：金价持稳，但受美元及股市力道抑制

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
美国经济谘商会公布，8月消费者信心升幅超出预期并触及2007年10月来最高点；另外，美国耐久财订单7月增幅创纪录。
外界愈发猜测欧洲央行准备出台大规模资产购买计划，以弱化欧元并提振欧元区经济成长。
以色列和巴勒斯坦停火协议周二生效，巴勒斯坦人涌上街头欢庆。这次停火是为了结束加沙地带持续七周的冲突。
印尼政府和纽蒙特矿业(Newmont Mining) 官员周二表示，该公司已经撤销针对印尼政府的国际仲裁申请。这暗示阻碍矿石出口的长达七个月的争端可能取得突破。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/王兴亚；审校 张荻/李婷仪)
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五微幅收低，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势结束，日经指数创下12月初以来最大单周涨幅。
路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510