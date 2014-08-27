中国期货:期货公司设风险管理子公司及业务试点只需事后备案--中期协

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透北京8月27日 - 中国期货业协会发布文件，期货公司从设立风险管理子公司到开展试点业务，均为事后备案，取消所有备案前置程序，大幅简化试点备案工作程序；并明确风险管理子公司的主要业务类型，包括基差交易、仓单服务、合作套保、定价服务等四项基础风险管理业务。
刊登在协会网站刊登了《期货公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点工作指引（修订）》及配套文件的通知，加强上述业务类型的业务行为规范，并在考虑到日后期权、场外衍生品交易等新业务的发展，增加了“做市业务”及“其他与风险管理服务相关的业务”的规定。
《指引》并在原规定客户范围要求的基础上，进一步提出了对客户适当性进行管理、资信予以评估以及风险揭示的要求，强调了风险管理公司保密义务，并进一步明确规定了风险管理子公司的禁止行为。
此外，为了支持风险管理子公司业务开展，《指引》还新增了关于特殊单位账户开立的有关规定。
中期协自2012年12月21日发布《指引》并启动试点工作以来，共有20家期货公司设立了风险管理子公司并开展了试点业务，试点公司逐步探索出一些服务实体企业和“三农”的业务模式。（完）
更多细节，请点选中期协网站(here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五微幅收低，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势结束，日经指数创下12月初以来最大单周涨幅。
路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510