中国期货:期货公司设风险管理子公司及业务试点只需事后备案--中期协

路透北京8月27日 - 中国期货业协会发布文件，期货公司从设立风险管理子公司到开展试点业务，均为事后备案，取消所有备案前置程序，大幅简化试点备案工作程序；并明确风险管理子公司的主要业务类型，包括基差交易、仓单服务、合作套保、定价服务等四项基础风险管理业务。

刊登在协会网站刊登了《期货公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点工作指引（修订）》及配套文件的通知，加强上述业务类型的业务行为规范，并在考虑到日后期权、场外衍生品交易等新业务的发展，增加了“做市业务”及“其他与风险管理服务相关的业务”的规定。

《指引》并在原规定客户范围要求的基础上，进一步提出了对客户适当性进行管理、资信予以评估以及风险揭示的要求，强调了风险管理公司保密义务，并进一步明确规定了风险管理子公司的禁止行为。

此外，为了支持风险管理子公司业务开展，《指引》还新增了关于特殊单位账户开立的有关规定。

中期协自2012年12月21日发布《指引》并启动试点工作以来，共有20家期货公司设立了风险管理子公司并开展了试点业务，试点公司逐步探索出一些服务实体企业和“三农”的业务模式。（完）

更多细节，请点选中期协网站(here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)