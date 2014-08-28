专栏节选 ：一本万利！台湾大亨跟着李嘉诚、孙正义布局--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月28日出版的当期「老谢开讲」专栏) 由顶新魏家主导的台湾之星，八月二十五日正式宣布第四代行动通讯（４Ｇ）服务正式开台。从彰化永靖起家，以方便面在中国攻城掠地有成，如今从买下台北一○一及帝宝楼层的投资，正式进军电信产业；从参与４Ｇ频道标售，吃下威宝电信，到台湾之星，这是顶新魏家转型极其重要的一大步。

在台湾之星开台首日，率先推出五九九元４Ｇ上网吃到饱，且不降速的优惠方案，台湾之星董事长魏应交致词时表示，十个月前，台湾之星才学会走路，现在已亭亭玉立，这两天又多娶了一个媳妇（购买中嘉股权），也希望早日能拜见对方父母（ＮＣＣ）。

**卡位电信，顶新魏家藉台湾之星转型**

魏应交也期许台湾之星能够后发先至，虽然一时无法成为最大，但要成为最好。他许下年底前４Ｇ用户市占率可达两成，这是他的初试啼声之作，也预告从今日起，台湾的电信业除了原先的中华电信、台湾大哥大、远传的三足鼎立局面，未来将加入两个重量级玩家——郭台铭的亚太电信及顶新魏家主导的台湾之星。

电信与有线电视频道是砸大钱的产业，二○一○年富邦在蔡明忠主导之下，以六五○亿元巨资买下凯擘，这回魏家可能掷出超过六七○亿元才能拿下中嘉，台湾有实力的大财团，都很努力寻找下一张电信网路新拼图。

像郭台铭正努力构建「八云一屏」的新蓝图，魏家这回在有线电视频道卡位，是在为台湾未来数位生活商机布局，这也是传统产业追求成长不得不走的下一条新出路。

康师傅魏家从台湾的油脂厂，到中国闯天下成功，康师傅在香港挂牌上市，过去几年税后净利都在四亿美元以上，累积了雄厚财力，后来又在台湾吃下味全，成为横跨两地的上市企业集团，这回进军电信业，应是魏家经过高人指点的精细盘算，因为全世界的有钱人，最后都在电信业聚焦。

最显着的目标是墨西哥电信大亨史林（Carlos Slim Helu），他在一○年，以六五○亿美元身价，打败长期盘踞在全球富豪榜首的比尔．盖兹，登上全球首富。史林是黎巴嫩裔墨西哥人，从地产、百货起家，再到金融投资，一九九○年墨西哥进行国有事业私有化，史林靠着与当年总统卡洛斯的好交情，以十七亿美元标下墨西哥电信，从此展开电信传奇。

**首富之路，墨西哥大亨只花十七年达阵**

○四年，史林收购ＡＴ＆Ｔ的拉丁美洲行动电信业务，接着买下巴西最大长途电话公司，一○年又拿下墨西哥美洲电信（America Movil），这是跨国的美洲移动电信服务公司，仅仅十七年，史林的电信王国已拿下墨西哥九二％的固网业务和超过八成的手机服务，而且威力遍及拉丁美洲，也让他的财富达到世界级的顶峰。

史林以电信业登上世界首富只花了十七年，相对而言，洛克菲勒家族以石油、金融花了一百年才登上全球首富，其后是沃尔玛的华顿家族，至少也花了半个世纪，而巴菲特创建的波克夏王国，也辛苦经营了四十年，即使是标榜十倍速时代的微软比尔．盖兹，首富之路也走了二十年，现在史林十七年就达阵，不免让人眼睛为之一亮：电信是新财富的发源地。魏家走过半世纪的传统产业，这回转身选择从电信业出发，可以理解其用心。

除了史林以外，东方的香港首富李嘉诚除了在码头布局，在电信业也有着墨，这几年，他先是小试身手买下义大利小型电信业3 Italia一○．三％股权，后来再斥巨资买下义大利电信三六％股权。义大利电信负债二八三亿欧元，李嘉诚仍愿意出手，看上的是义大利电信在欧洲有三四．六％的市占率，且经营触角已延伸到巴西、阿根廷。

日本首富、软体银行社长孙正义在电信业布局力道更大，从他建议贾伯斯把原来的iPod加上通讯的功能，创造出iPhone奇蹟，在网路事业的投资逐渐转向。

○六年，软体银行买下Vodafone日本分公司，并改名为SoftBank Mobile；○八年，软银移动终于拿到iPhone指定经销权，软体银行也从网路投资正式跨足电信业，目前软银移动在日本是仅次于NTT DoCoMo与ＫＤＤＩ的第三大电信集团。

今年日经指数因为去年累积五六．七％的巨大涨幅，出现较大回档，但日经指数能守稳在一万五千点以上盘整，电信股扮演了吃重角色。NTT DoCoMo股价从一三年的三五九○日圆大涨到六九七三日圆，市值也突破七百亿美元。ＫＤＤＩ股价也从三七五五日圆涨到六一五○日圆，市值也达五二三亿美元。

有了正面加持的力量，孙正义一三年斥巨资二一六亿美元，买下全美第三大的电信集团Sprint（S.US）七成股权，Sprint在孙正义入股后，股价一度涨到十一．四七美元，如今又回落到五．三六美元左右。

本来孙正义的如意算盘，是再拿下第四大的T-Mobile，却被法国电信Iliad拦下，法国电信集团的创办人Xavier Niel出价一五○亿美元，取得T-MOBILE五六．六％股权。

孙正义在○六年斥资一七○亿美元买Vodafone日本分公司，这回用二一六亿美元买下拥有九六○○万用户，但仍负债一五○亿美元，且长期亏损累累的Sprint，应有其长期布局的考量。

全美的电信事业也在快速重组中，今年Direct TV卖给ＡＴ＆Ｔ，让全美电信业呈现双雄之争，目前ＡＴ＆Ｔ市值一七八九．六亿美元，仍次于威讯电信（Verizon）的二○三七．三八亿美元。两家电信巨头目前本益比都只有十倍左右，威讯去年的ＥＰＳ（每股税后纯益）达四．六四美元，ＡＴ＆Ｔ也有三．四美元，都是长期获利稳定的企业。欧洲最大电信Vodafone在美国也有挂牌，目前市值九○四．五亿美元。由此可见，美、欧、日的电信公司市值都很庞大。

**全球洗牌，美、欧、港电信股齐涨**

今年电信股大涨的热潮也袭来香港，最令香港股民叹为观止的，是股价长期稳定的中国移动，展现「大象快跑」的速度，半年之内股价从六十三．六五大涨到九十六．五港币。

中国移动这么一涨，也把公司市值推进到一．九二三九兆港币，远超过汇丰控股的一．六兆港币，也拉动中国联通股价从九．○三涨到十三．八二港币，中国电信股价也从三．一二涨到四．四港币。

中国电信股突然大涨，一方面是外来资金大吸纳，但中国最近发放４Ｇ牌照，同时布建「共建基站」带来新的想像空间，这个计画可望减少一九二○亿人民币的营运成本支出，同时中国工信部宣布，开放所有电信业务的资费，所有电信公司都可按市场制定新的费率机制，这个松绑对中国电信业影响很大。

从３Ｇ进入４Ｇ时代，全球电信市场将掀起一场新的洗牌效应，台湾去年底完成的４Ｇ频道标售，总共标出一一八六．五亿元台币巨资，其中，中华电信以三九五．七五亿元抢到最热门的一八○○MHz，目前有Ｂ２、Ｃ２、Ｃ５频段；远传有Ａ２、Ｃ３、Ｃ４；台湾大哥大则有Ａ４及Ｃ１，４Ｇ频段仍以三家电信业者占尽优势。

但是新加入的两组团队都是大有来头，一个是台湾之星取得Ｂ１频段，又并下威宝电信，另一个黑马则是代工天王郭台铭，他的国碁电子拿下Ａ３及Ｂ３，这回在亚太电信释股中，郭台铭出价每股二十元，打败了原股东十七．四元，把五．八二九亿股的私募基金都吃下，成了亚太电信最大股东，亚太原已有Ａ１频段，未来加入国碁电子两个频段，实力也不可忽视。

**４Ｇ开战，谁是下一波新赢家？**

郭台铭在「毛三到四」的代工产业打滚几十年，电信业很可能是鸿海集团转身的重要代表作。郭董近几年与孙正义交好，在鸿海内部的会议上，郭董言必称孙正义，这回软银在电信业的布局，给了郭董很大的启发，今年堪称是鸿海集团的电信元年。

除了斥资一一六亿元拿下亚太电信经营权外，先前国碁已斥资九十一．八亿元拿下４Ｇ执照，今年六月三十日，郭台铭又斥资一一二亿元入股韩国的ＳＫ电信，可见郭董在电信业的布局力道愈来愈大。

亚太电信是一九九○年成立的固网公司，后来王又曾家族倒闭，经营权落到东元集团手上，一一年以每股十二．三元上市，主要大股东有交通部台铁，这回国碁电子取得一四．九九％股权，拿到经营权，长期来看，亚太电信会成为鸿海发展４Ｇ的重要出口，国碁电子可能也会并入亚太电信。

回顾早期台湾的电信业，只有中华电信一家独大，后来开放民营电信业，台湾大哥大是在一九九七年成立，原来是太电孙道存家族主导，后来经营权落到富邦集团手上，并且并入台湾固网。

台湾大哥大股本三四二．○八亿元，每年创造的净利都在一五○亿元上下，去年净利一五五．八三亿元，ＥＰＳ四．五六元，过去三年每年配息都在五元以上，目前市值高达三二六六．五七亿元，是富邦集团创造现金流最重要的企业，对富邦家族的贡献可说是「非同小可」。

除了台湾大哥大外，远传对徐旭东家族的贡献也是「非同小可」。

这些年远传的营运愈来愈好，ＥＰＳ从二．七二元成长到三．六五元，配发的现金也从二．五元、三元、三．五元、三．七五元年年增加，已成为徐旭东手上最重要的一只金鸡母。未来看好行动上网商机，远传正加快脚步，朝数位汇流、资讯、物联网三大创新方向发展，有了远传当后盾，徐旭东的攻略可以不断延伸。

电信产业是收现金源源不绝的产业，上一波电信民营化开放，台湾大哥大、远传是最大赢家，这一波开放，台湾之星、亚太电信会不会成为黑马？未来还有很多变数，但至少参加这一局，取得进场资格，就已确定是赢家候选人！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。