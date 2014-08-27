台湾汇市：台币实质交易盘初略有走高，股市表现不弱带动

路透台北8月27日 - 台币兑美元 周三早盘实质交易走高。交易员指出，台股早盘表现不弱，加上韩元 等主要亚币走势偏升，在开盘时一度带动台币升破29.950关卡，但稍后价格回落至上日区间，预估今日要升破且站稳29.950不易。
汇银人士表示，台股随美股上日再创历史高位走势强劲，虽然外资汇入暂不明显，在汇市仍是小买小卖，但市场信心提供台币支撑。加上出口商仍有零星的美元卖盘，让台币持坚，不过升幅受制于亚洲货币前景不明朗，难有突破表现。
〞和上两个月的月底相比，这个月底出口商的量并不大，29.950要站稳还是不容易。〞一位本地银行交易人士说。
交易员指出，近期仍陆续有企业现金股利发放及汇出，部分抵销了外资因看好台股续涨的汇入，且台股仍有居高思危风险，外资料难出现大量汇入的情况，这将令台币升势受阻，月底前估在29.950-29.980附近来回。
台湾加权股价指数 早盘上涨0.72%，跑赢多数亚洲股市，上日则收近四周高位。
今日早盘台币主要交易区间区间在29.949-29.968，上交易日主要区间在29.955-29.973。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度与上日尾盘持平，显示市场的谨慎情绪；一个月远汇报价 暂报在29.916/29.924左右，上日纽约盘收在29.920。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.950-29.980
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元指数守在略低于13个月高位处，ECB宽松预期拖累欧元
--美国FED：三家地区联储银行总裁希望上调贴现率－会议记录
--《综述》美国7月耐久财订单大增22.6%创纪录，飞机需求激增立大功
--《综述》俄乌领袖对平息乌东冲突达成共识，但双方歧见仍深 (完)
(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)