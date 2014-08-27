台湾汇市：台币实质交易盘初略有走高，股市表现不弱带动

新兴汇市：多数亚币受特朗普讲话打压，韩元首当其冲料月线下滑

路透4月28日 - 多数新兴亚币周五表现脆弱，韩元料录得月线跌幅，此前美国总统特朗普称，他将与韩国重新谈判自由贸易协议，或者终止该协议。并称“有可能与朝鲜发生重大、重大冲突”。 特朗普接受路透独家专访时称，在美国政府与加拿大和墨西哥完成对北美自由贸易协定(NAFTA)的修改后，将重新协商美韩自贸协议，否则就废止。 特朗普还称，在围绕朝鲜核试和导弹计划的僵局中，有与朝鲜发生重大冲突的可能性，但他倾向于通过外交途径解决争端。 他还表示，希望韩国负担部署美国萨德反导防卫系统的费用。 “除了朝鲜的挑衅，我认为更多推动韩元走势的是特朗普加大有关重谈该协定的压力。此外，由于萨德正在部署，有揣测称中国可能在周末实施新措施，”瑞银财富管理驻新加坡外汇策略师Tan Teck Leng称。 该策略师称，其它方面，欧洲央行不准备缩减刺激计划，未能让亚洲新兴市场的交易员感到兴奋，因为这导致美元买盘以回补空头仓位。 0430 GMT，美元指数