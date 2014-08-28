专栏节选 :准鹰派的叶伦--今周刊「谷月涵看台湾」

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月28日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 叶伦首度以联准会主席的身分，在怀俄明州杰克森洞(Jackson Hole)年会发表开幕演讲。这场由堪萨斯城联邦准备银行主办的会议，与会人士来自全球各央行，金融市场莫不屏息等待联准会的政策新方向。
过去六年来，联准会的ＱＥ２(第二轮量化宽松货币政策)、扭曲操作(Operation Twist)、ＱＥ３等政策，都曾巧妙地出现在柏南克二○一○、一一及一二年的演讲中。
这只是巧合，当年经济都刚好在春夏季恶化，联准会不得不在秋天推出新举措。如果会议在冬天举行，柏南克或许就会扯些别的东西了。一一年，他的讲稿特别平淡无奇，当然，这也是刻意的；不过各界已广泛预期联准会将有新行动，就算是简单几句话也就够了。
无论如何，演讲内容还是让外界得以一窥联准会主席的想法，特别是最近在多位联准会官员公开反对宽松政策之后。这一回，叶伦在演讲中重申其先前对劳动市场的看法。她认为，劳动市场疲软的原因，是景气循环因素多过于结构性要素。
至目前为止，联准会最重要的考量要素，是劳动市场和薪资成长。薪资上升对通膨是阻力也是助力，前者拉高商品和服务的成本，后者则提高购买力。然而，重点落在叶伦所强调的，她是实用主义者，对劳动市场的看法，并非百分之百明确。换句话说，对于劳动市场的解读，还有其他的可能性。
在演讲末了，叶伦重复在国会的证词，虽被视为温和政策，但却明显向鹰派靠拢。她说：「若劳动市场持续改善的进程比委员会预期的快，或通膨上升的速度高于预期，拉近与双目标的距离，那么提高联邦基金利率目标的时间，可能会比委员会目前所预期的更早，紧接着利率恐怕也会快速攀升。」
叶伦似乎意有所指，「以我对劳动市场的看法，ＦＯＭＣ（公开市场操作委员会）有意将利率维持在较低档更长一段时间；然而，我并非不知变通，将会听取各方意见。在决定升息时点上，将参考同僚的看法。」
她在五月演讲时，曾对劳动市场发表极为强烈和严苛的看法，当时市场普遍预期联准会将维持零利率政策，导致当月美国国库券殖利率大跌。有监于此，叶伦才会有上述说词。
因此，尽管本次演讲并未说明政策新方向，但却证实提前升息的可能性提高。差别只在于，第一次升息会在一五年六月，还是九月（若景气波动剧烈，也可能提前至三月或延至十二月），而不是介于一五年九月至一六年三月间。
总之，综观叶伦过去的谈话，她的演讲其实比大家以为的还偏向鹰派。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 董永年; 审校 黄凯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申