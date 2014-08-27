金属期市：伦敦期铜持稳，市场关注供应增加前景

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
美国耐久财订单7月增幅创纪录，因海外对飞机需求强劲，而且基础趋势仍然强劲，预示经济活跃增长。
中国国务院总理李克强表示，有信心推动经济保持中高速增长，向中高端水平迈进。
印尼政府和纽蒙特矿业(Newmont Mining) 公司高管周二表示，该公司已经撤销针对印尼政府的国际仲裁申请。这暗示阻碍矿石出口的长达七个月的争端可能取得突破。
美国法官撤销伦敦金属交易所(LME)在一宗反垄断案中的被告身份，LME此前在这宗全国性反垄断诉讼案中被控操纵铝价。(完)
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路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五微幅收低，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势结束，日经指数创下12月初以来最大单周涨幅。
路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510