金属期市：伦敦期铜持稳，市场关注供应增加前景

美国耐久财订单7月增幅创纪录，因海外对飞机需求强劲，而且基础趋势仍然强劲，预示经济活跃增长。

中国国务院总理李克强表示，有信心推动经济保持中高速增长，向中高端水平迈进。

印尼政府和纽蒙特矿业(Newmont Mining) 公司高管周二表示，该公司已经撤销针对印尼政府的国际仲裁申请。这暗示阻碍矿石出口的长达七个月的争端可能取得突破。

美国法官撤销伦敦金属交易所(LME)在一宗反垄断案中的被告身份，LME此前在这宗全国性反垄断诉讼案中被控操纵铝价。(完)

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