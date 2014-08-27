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货币新闻 | 2014年 8月 27日 星期三 09:56 BJT

芝加哥期市：玉米期货连跌第三日，接近两周低位

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 555.75 -0.75 -0.13% +0.23% 551.09 --

CBOT玉米 363.50 -1.50 -0.41% -1.09% 370.58 36

CBOT大豆 1027.75 -0.25 -0.02% -0.15% 1065.57 28

CBOT稻米 $12.78 $0.02 +0.16% -0.62% $12.98 45

美国原油 $93.84 -$0.02 -0.02% +0.52% $98.36 34

汇率

欧元/美元 $1.316 -$0.001 -0.08% -0.27%

美元/澳元 0.931 0.001 +0.12% +0.24%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/王颖；审校 张若琪/徐文焰)
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