更新版 1-台湾金融：证券商从事台币外汇业务可期，初期对市场料影响不大

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路透台北10月6日 - 台湾央行同意证券商可从事台币外汇业务，虽然尚未确定开放时点，但证券商已认为有利业务进一步拓展；而银行端则认为影响将是渐进式，初期估影响不大。

两位消息人士周一稍早表示，台湾央行近期已针对金管会争取进一步开放证券商外汇业务回覆，同意允许证券商从事外汇交易从外币间扩及台币与外币间交易。但央行同时指出，开放时间点将视券商从事外币间交易的实际进程而定。

在台湾开放证券商从事涉台币的外汇交易业务后，将令证券商的外汇业务更为完整，但同时亦会部分分食银行既有业务。不过由于时间表未定，券商也担心相关业务恐怕要一两年后才能开放，不利目前证券商国际业务分行(OSU)提供客户一条龙服务。

富邦证券副总经理赵菁菁指出，证券商的OSU业务希望可以吸引境外客户投资台湾股市、债市、短票等市场，央行亦在今年3月已开放证券商可申请成为FINI(外国机构投资人 )及FIDI(华侨及外国自然人)的证券保管行，让证券商可为客户从源头提供理财服务。

但在央行未开放台币与外币间的现汇交易之前，这部分还是需要透过银行代客户换汇，未来开放之后，证券商即可为客户提供完整的外汇服务。

〞目前证券商还是以外币兑外币间的外汇交易逐步熟悉并参与市场，为未来台币交易暖身。〞她说。

富邦金控 旗下富邦证券已在9月底宣布成为台湾首家取得外资保管行资格的券商。

另一大型证券商高阶经理人指出，希望该措施的开放能〞愈快愈好〞，将增加证券商的OSU业务发展的顺畅。

上述经理人并说，对整体产业发展来说，希望主管机关能进一步开放国内专业投资人可以参与OSU，相信此举可让本地投资人有更好的平台可以参与投资机会，提升整体产业发展。

**银行认为初期影响不大**

虽然市场将有新的参与者加入，但一外资银行外汇交易主管指出，预估初期对市场的影响不会太大，主要因券商的外汇交易人才仍需时间培育，经营客户亦须时间。但不排除大型券商会在新的业务上展现积极性。

〞我们预估台币外汇市场的交易量可能会增加，波动度也会稍微大一点...但开放是趋势，竞争难免会有...客户就是各自经营。〞上述交易主管说。

金管会及央行对此均表示暂时没有评论。

台湾央行早在去年12月底已开放证券商从事不涉台币的外汇交易(即外币兑外币)业务，央行并在近期起开设外汇交易员训练课程，以协商证券商从业人员取得外汇交易员资格。由于该项训练课程仍在进行中，证券商预估最快约到11-12月起，其从业人员才得以正式进入外币间的外汇交易市场。