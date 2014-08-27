中港个股：金风科技A股及H股双双停牌，因筹划重大事项

路透香港8月27日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技 A股及H股周三双双停牌，因公司正在筹划重大事项。

停牌前，金风科技H股周一收报12.18港元，A股报10.98元人民币。

据于深圳交易所的公告称，金风科技正在筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，避免对股价造成重大影响，周三开市起停牌。

该公司此前公布，今年上半年净利大增2.57倍至3.3亿元人民币，并预计首9月净利同比增长5-5.5倍，达11.28-12.22亿元，因行业回暖带动其经营收入增加，同时得益于转让附属公司的部分资产及负债。

金风科技于7月宣布向京能清洁能源 转让其所持双方于澳洲合营风电场项目25%权益，现金代价为3.19亿澳元，估计将为金风科技带来约3,786万澳元的收益。（完）

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