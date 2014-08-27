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亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 09:56 BJT

《汇市简讯》澳元/美元下滑，澳洲第二季建筑完工数据表现疲弱

0138 GMT

* 澳元/美元小幅下滑，此前数据显示澳洲第二季建筑完工下滑1.2%

* 该数据的市场预估值为下滑0.3%，因此对下周澳洲公布第二季GDP可能有负面影响

* 澳元/美元卖单挂在约0.9330，买单则挂在0.9290/0.9300(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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