五矿期货：中国期指持仓连两日回升，多方积极增仓

周二大盘振荡收跌，期指主力合约略微抗跌，跌幅小于现指。且IF1409合约基差连续三日回升，盘中最高值达到15个基点，而前日均值仅有5个基点，说明期市多方抵抗较顽强。期指总持仓连续两日回升，周二时增加2945手至16.7万手。其中，当月合约持仓增加1318手，结束此前六连降。期指持仓增长率从上周五时底部回升，暗示期指增仓较积极，短空获利离场以及多方主力增仓或是主因。

根据中金所公布的IF1409和IF1412合约持仓情况分析，合计前20名席位净空仓减少948手至1.97万手，连续6个交易日下滑，是23个交易日以来的最低水平。周二时多空双方席位均表现为净增仓，但多方增持力度较大。多空持仓比上升至84.3%，净空仓占持仓之比也下降至12.5%，均是近一个月来较低水平。这段时间，空方主力主动减仓，叠加短线投机多单获利离场，是比值回落的主因。前20名席位的多单在连续10个交易日下降后，近两个交易日重新开始增仓，周三走势偏向乐观。(完)