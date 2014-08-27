五矿期货：中国期指持仓连两日回升，多方积极增仓

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
以下内容节选自8月27日的《期货日报》：
周二大盘振荡收跌，期指主力合约略微抗跌，跌幅小于现指。且IF1409合约基差连续三日回升，盘中最高值达到15个基点，而前日均值仅有5个基点，说明期市多方抵抗较顽强。期指总持仓连续两日回升，周二时增加2945手至16.7万手。其中，当月合约持仓增加1318手，结束此前六连降。期指持仓增长率从上周五时底部回升，暗示期指增仓较积极，短空获利离场以及多方主力增仓或是主因。
根据中金所公布的IF1409和IF1412合约持仓情况分析，合计前20名席位净空仓减少948手至1.97万手，连续6个交易日下滑，是23个交易日以来的最低水平。周二时多空双方席位均表现为净增仓，但多方增持力度较大。多空持仓比上升至84.3%，净空仓占持仓之比也下降至12.5%，均是近一个月来较低水平。这段时间，空方主力主动减仓，叠加短线投机多单获利离场，是比值回落的主因。前20名席位的多单在连续10个交易日下降后，近两个交易日重新开始增仓，周三走势偏向乐观。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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