路透调查：中国8月官方制造业PMI料降至51.2，需求不振拖累新订单

* 公布项: 中国8月官方制造业PMI * 公布时间: 9月1日(周一)约9:00 * 路透预估中值：51.2 * 预估区间:50.4-51.4 * 历史数据: 7月--51.7；6月--51.0；5月--50.8 路透北京8月28日 - 路透综合13家分析机构预估中值显示，中国8月官方制造业采购经 理人指数(PMI)料自7月的27个月高位回落至51.2，经济复苏基础仍不牢固，未来政策支持举 措仍不可或缺。 分析人士认为，7月工业、投资和消费增速全部回落，表明虽有政策托底，但经济内生 动力仍嫌不足，需求的低迷料拖累新订单指标；同时房地产销量继续处于低位，地产相关行 业企业预期低迷。 “主要还是新订单拖累比较大，内生需求没有完整恢复，前几个月基本上还是靠政策拉 动。”民族证券宏观分析师朱启兵表示。 他并称，8月汇丰PMI初值下滑比较明显，其中新订单和产出的下降，其实也就表明需求 还是不旺。此外电厂耗煤量从6月下旬开始又重新回到了一个下降通道。民族证券预计8月官 方PMI将小幅回落至51.4。 受产出和新订单分项指数下滑的拖累，汇丰8月中国制造业PMI初值录得三个月低点50.3 ，暗示经济成长动能再度放缓，未来政策支持仍不可少。 汇丰中国8月制造业P MI终值定于9月1日公布。 兴业银行首席经济学家鲁政委在预测报告中亦称，8月需求端和生产端景气继续呈现出 疲态，“需求端，出口主要航线货量出现明显分化，除北美航线货量强劲外，欧洲、地中海 等主要航线货量均在中、下旬出现回调，...生产端，大中型钢企8月上旬钢材日均产量环比 回升幅度不及去年同期。” 兴业银行报告还认为，房地产销量继续处于低位，虽然土地出让金会带动房地产开发投 资增速止跌，但这对工业的支撑非常有限；同时，受制于高基数及资金，基建投资将继续减 速。该行预计，8月官方PMI为51.2。 下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览: __________2014年____________ ________________2013年_______________ 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 PMI(%) 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4 51.1 51 50.3 50.1 结合之前公布的整体疲软的7月宏观数据，华泰证券认为，就短期政策来讲，势必将更 趋宽松，但目前来看，总量宽松政策仍不可期，定向仍是主要选项，定向降息的概率也有所 增加。 “宏观经济正面临潜在增长下沉和投资回报率下降，使得政策刺激的效果大大减弱。同 时积累的高杠杆、高债务继续滚动，仍在挤占有效率经济部分的资源。这种维稳不破的政策 方向，使有活力的经济主体（如私营部门）很难接过推动经济的接力棒。”华泰证券称，因 此当政策无法持续加码，增长的动能很快就面临衰弱。 中国国务院总理李克强周二表示，有信心推动经济保持中高速增长，向中高端水平迈进 。随着改革不断深化，中国经济具有巨大韧性、潜力和发展空间的优势将更加显现。 中国上半年GDP同比增长7.4%。 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。 通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。 以下为各机构给出的8月中国官方制造业PMI预估详情: 机构 预估值 --------- --------- 4CAST 51.0 澳新银行 51.0 巴克莱 51.2 民族证券 51.4 中金 51.2 大和资本市场 50.5 华融证券 51.2 华泰证券 51.3 兴业银行 51.2 ING Financial Markets 51.4 花旗 50.9 申银万国 51.3 民生银行 50.4 --------- --------- 8月预估中值 51.2 上月 51.7 （完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)