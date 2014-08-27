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亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 10:06 BJT

台湾称大陆侦察机周一进入其防空识别区

(本文由路透中文网编译提供)

路透台北8月26日 - 台湾当局周二称，大陆侦察机周一两度进入其防空识别区，台湾空军派出战机升空拦截。

台湾空军作战指挥部参谋长熊厚基少将对记者称，台湾战机喊话警告后，大陆侦察机离开。

记者寻求中国国防部置评，暂未得到回复。

熊厚基称，大陆侦察机当时飞往南海、菲律宾方向。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍
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