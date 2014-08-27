路透基点：TCC International的10.7亿美元融资案额度分配完成--TRLPC

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透香港8月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾水泥旗下TCC International Ltd的10.7亿美元五年期融资案，上月在修正条款后重新启动，目前额度分配已完成。
澳盛银行(澳新银行)、法国巴黎银行、星展银行、兆丰国际商业银行为牵头行兼簿记行，它们的承贷额均提高至7,500万美元。
台湾银行、第一银行、瑞穗银行及台北富邦银行各承贷7,000万美元，担任牵头行。
三菱东京日联银行、华南银行、台湾土地银行、台新国际商业银行及台湾合作金库分别承贷5,400万美元，彰化银行、上海商业储蓄银行以及三井住友银行分别承贷5,000万美元。
中国信托商业银行和玉山银行分别承贷3,500万美元。
贷款协议将于9月4日签署。
贷款条款上月有所调整，此前该公司未能取得股东批准收购旗下香港上市公司台泥国际集团股权。贷款目的起初是为私有化提供资金。
贷款分为一笔6.50亿美元的部分，TCC International为借款人；另一笔为3.50亿美元循环信用额度，台泥国际集团为借款人。
6.50亿美元贷款包含A部分的3亿美元定期贷款和B部分的3.50亿美元循环信用贷款。
6.50亿美元贷款的A部分将用于支应TCC International未来在资本市场的活动，B部分将用作未偿还债务的再融资。
而3.50亿美元贷款则将用于为现有贷款再融资，包括2010年9月的19.2亿港元三年期贷款，和2011年12月的5.5亿美元五年期贷款。
A部分贷款和台泥国际集团3.5亿美元的循环信用额度可用期为18个月，B部分在最终到期前可用期最多为三个月。
6.50亿美元贷款的利率为较三个月期和六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点，而3.50亿美元贷款的利率则为三个月期和六个月期Libor加码155个基点。若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，借款人仍将支付超过的部分。
A部分贷款有三年的宽限期，之后分五个半年不等额偿还：10%(1-3期)、20%(第四期)、50%(第五期)。
渣打银行已为收购提供10亿美元的过桥贷款，由于借款方的要求改变，这笔款项尚未动用。
台泥国际集团及其下属分支机构主要业务包括在香港经营水泥进口及分销业务，以及中国其它地区的经营水泥、熟料及矿渣粉制造及分销业务。(完) (编译 于春红; 审校 龚芳)
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