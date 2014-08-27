中国国际期货：大连豆油期货空头主导，基本面不支持反弹

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
以下内容节选自8月27日的《期货日报》：
受上周五美豆油走弱及基本面较差的拖累，8月25日，豆油主力合约1501早盘创出5年以来的新低5896元/吨，较2009年2月19日创出的最低点5872元/吨，仅有24元/吨的差距。如果算上近年来的通胀率，实际价格水平早已跌破前低。之后受超跌技术性买盘推动跌幅收窄，部分买家逢低补库，截至8月26日，现货平均价5782.11元/吨，仍在不断走低。
本周大豆压榨产能利用率为48.28%，较前一周的51.43%下降3.18%。但进入8月下旬后，之前停机的油厂将陆续恢复开机，下周油厂开机率将明显提高，按目前油厂的开机计划核算，8月末全国各油厂大豆压榨总量预计提高至160万吨，持续居于高位。由于油厂大豆到港速度放慢，加上进口大豆库存量继续小幅下降，总体供应依旧较为充足。
展望后市，美豆仍有向下挑战1000美分关口支撑的可能，尽管近日豆油出现了超跌反弹，但后市能否止跌企稳并延续反弹仍有待于进一步观察，因目前空头仍在主导行情发展，豆油反弹高度或将有限，目前基本面不支持趋势性反弹。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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