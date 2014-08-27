中国新债：财政部9月10日起发至多400亿元凭证式国债，期限三和五年

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透上海8月27日 - 中国财政部周二稍晚公告称，将于9月10日起，发行总额至多400亿元人民币的凭证式国债，期限包括三年和五年，发行期为9月10日-9月19日。
刊登在财政部网站的公告显示，上述国债为今年第三期凭证式国债，其中三年期240亿元，票面年利率5.00%；五年期160亿元，票面年利率5.41%。
财政部表示，投资者提前兑取国债按实际持有时间和相对应的分档利率计付利息，具体为：从购买之日起，本期国债持有时间不满半年不计付利息，满一年不满两年按3.47%计息，满两年不满三年按4.49%计息；五年期本期国债持有时间满三年不满四年按4.99%计息，满四年不满五年按5.13%计息。(完)
参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五微幅收低，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势结束，日经指数创下12月初以来最大单周涨幅。
路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510