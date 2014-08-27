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亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 10:24 BJT

中国新债：财政部9月10日起发至多400亿元凭证式国债，期限三和五年

路透上海8月27日 - 中国财政部周二稍晚公告称，将于9月10日起，发行总额至多400亿元人民币的凭证式国债，期限包括三年和五年，发行期为9月10日-9月19日。

刊登在财政部网站的公告显示，上述国债为今年第三期凭证式国债，其中三年期240亿元，票面年利率5.00%；五年期160亿元，票面年利率5.41%。

财政部表示，投资者提前兑取国债按实际持有时间和相对应的分档利率计付利息，具体为：从购买之日起，本期国债持有时间不满半年不计付利息，满一年不满两年按3.47%计息，满两年不满三年按4.49%计息；五年期本期国债持有时间满三年不满四年按4.99%计息，满四年不满五年按5.13%计息。(完)

参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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